Na Emirates weigert Lufthansa ook Boeing-vliegtuigen

Lufthansa onderhandelt met Boeing over de toekomst van een aantal Boeing 777X-toestellen. Net als Emirates heeft de Duitse luchtvaartmaatschappij twijfels over de vliegtuigen. Volgens topman Carsten Spohr wordt momenteel bekeken welke toestellen mogelijk helemaal niet meer worden geaccepteerd.

Toestellen zorgen voor nieuw probleem

De Boeing 777X liep jarenlang vertraging op door certificeringsproblemen, technische aanpassingen en extra testwerkzaamheden. Daardoor staan tientallen productietoestellen al jaren opgeslagen voordat ze ooit een commerciële vlucht hebben uitgevoerd. Inmiddels blijkt dat juist die lange wachttijd een nieuw probleem heeft gecreëerd. Inmiddels zijn deze vliegtuigen technisch ingehaald door tal van ontwerpwijzigingen die Boeing de afgelopen jaren heeft doorgevoerd.

Lufthansa onderzoekt welke vliegtuigen worden geweigerd

Tijdens een bijeenkomst bevestigde Lufthansa Group-topman Carsten Spohr voor het eerst dat de maatschappij met Boeing onderhandelt over deze oudere toestellen. Volgens hem wordt bekeken welke vliegtuigen nog geschikt zijn voor een uitgebreide modernisering en welke Lufthansa liever helemaal niet meer in ontvangst neemt. Spohr benadrukte dat Lufthansa bereid is gemoderniseerde toestellen te accepteren, mits Boeing financieel bijdraagt aan de noodzakelijke aanpassingen. Daarmee bevindt de Duitse luchtvaartmaatschappij zich in een vergelijkbare positie als Emirates, al voert Lufthansa de onderhandelingen aanzienlijk minder publiekelijk. Welke specifieke toestellen uiteindelijk worden geweigerd, is nog niet bekend.

Emirates zette de toon met harde opstelling

Lufthansa is niet de eerste klant die vraagtekens zet bij de oudste 777X-toestellen. Emirates-president Tim Clark maakte onlangs duidelijk dat zijn maatschappij de eerste tien voor Emirates gebouwde Boeing 777X-vliegtuigen niet zal accepteren. Volgens Clark zijn deze toestellen door de vele ontwerpwijzigingen simpelweg te ver verouderd geraakt voordat ze ooit zijn afgeleverd. Voor Boeing betekent dat een extra uitdaging. De fabrikant moet niet alleen de levering van de sterk vertraagde 777X hervatten, maar ook een oplossing vinden voor tientallen reeds gebouwde vliegtuigen die inmiddels een ingrijpende modernisering nodig hebben.