Transavia maakt fout op Marokko-vluchten en compenseert crew

Transavia compenseert cabinepersoneel na een planningsfout met Marokko-vluchten. De maatschappij plande medewerkers vaker in dan toegestaan. ‘Er zijn afspraken over deze routes. Toch hoorden wij van leden dat Transavia deze niet naleefde’, zegt VNC-voorzitter Chris van Elswijk tegenover Up in the Sky.

Transavia erkent fout

Transavia heeft ingestemd met een eenmalige compensatie voor cabinecollega’s van de basis Rotterdam die door een fout in de personeelsplanning meerdere Marokko-vluchten in één werkweek hebben gevlogen of nog zullen vliegen. De maatregel volgt nadat de VNC de luchtvaartmaatschappij op de fout wees. De betrokken medewerkers ontvangen één extra vakantie-eenheid (VE) op hun rekening-courant. Volgens de VNC-voorzitter ontstond het probleem doordat bestaande afspraken niet correct in de software waren verwerkt. ‘Door een foutje van Transavia zijn de afspraken niet in het systeem gekomen’, zegt Van Elswijk. Volgens de vakbond erkende Transavia haar fout en liet de maatschappij weten dat de roosters vanaf 7 september weer volgens de afspraken worden gepubliceerd.

Zware werkdagen voor cabinepersoneel

De compensatie gaat niet over de duur van de vlucht zelf, maar over de extra belasting die deze routes met zich meebrengen. Volgens de VNC zijn Marokko-vluchten intensiever door het aantal rolstoelen, extra bagage en taalverschillen waarmee cabinepersoneel tijdens de vlucht te maken krijgt. Volgens de voorzitter heeft zo’n vlucht invloed op de rest van de werkweek. ‘Als je een extra zware vlucht hebt gehad, word je meer vermoeid gedurende de rest van de werkweek en daar moet rekening mee gehouden worden’, voegt hij toe.

Afspraken beperken Marokko-vluchten

Voor vluchten vanaf Rotterdam naar Marokko gelden specifieke afspraken tussen Transavia en het cabinepersoneel. Medewerkers mogen maximaal één keer per werkweek vooraf voor een dergelijke vlucht worden ingepland. Alleen wanneer iemand vanuit een standby-dienst wordt ingezet, mag daar nog één extra Marokko-vlucht bijkomen. Het maximum ligt daarmee op twee vluchten per werkweek. Bij de introductie van de nieuwe bestemming Oujda ging het mis. De afspraken werden niet goed toegepast, waardoor sommige medewerkers twee en in een enkel geval zelfs drie Marokko-vluchten in dezelfde werkweek kregen toegewezen. Transavia sluit de kwestie af met een compensatie en de toezegging dat de afspraken voortaan weer worden nageleefd.