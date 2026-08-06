TUI verhoogt capaciteit op route tussen Curaçao en Schiphol

TUI fly gaat haar verbinding tussen Curaçao en Schiphol verder uitbreiden. De luchtvaartmaatschappij wil dan negen keer per week een rechtstreekse vlucht uitvoeren tussen beide bestemmingen. Daarnaast blijven ook twee combinatievluchten via Bonaire onderdeel van de dienstregeling, waardoor TUI in totaal elf wekelijkse verbindingen tussen Curaçao en Schiphol aanbiedt.

Negen keer per week naar Schiphol

Vanaf april 2027 worden negen wekelijkse vluchten volledig non-stop uitgevoerd tussen Curaçao en Amsterdam. Daarmee hoeven reizigers onderweg niet langer op een andere luchthaven te landen voordat zij hun eindbestemming bereiken. Naast deze rechtstreekse verbindingen blijven twee combinatievluchten via Bonaire bestaan. Met deze dienstregeling komt het totale aanbod van TUI uit op elf wekelijkse vluchten tussen Curaçao en de Nederlandse hoofdstad. De luchtvaartmaatschappij heeft daarbij niet bekendgemaakt in hoeverre dit een uitbreiding is ten opzichte van de huidige dienstregeling of hoeveel extra stoelcapaciteit hierdoor beschikbaar komt.

Uitbreiding vanwege groeiende vraag

Volgens TUI is de uitbreiding bedoeld om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar vliegreizen tussen Nederland en Curaçao. De maatschappij ziet daarbij vraag vanuit verschillende doelgroepen, waaronder vakantiegangers, zakenreizigers en mensen die familie of vrienden op het eiland bezoeken. Met meer rechtstreekse vluchten wil TUI reizigers meer flexibiliteit bieden bij het plannen van hun reis. Door het aantal non-stopverbindingen uit te breiden, wordt bovendien een groter deel van de vluchten zonder tussenlanding uitgevoerd, wat de reistijd voor passagiers kan verkorten ten opzichte van een vlucht met een tussenstop.