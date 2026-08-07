KLM getroffen door nog meer vertraging bij Airbus voor A350

De langverwachte eerste lijnvlucht van de Airbus A350 van KLM laat langer op zich wachten. KLM zegt tegen Up in the Sky dat de levering van het eerste toestel door Airbus is opgeschoven, waardoor de ingebruikname van het nieuwe vliegtuig enkele weken vertraging oploopt. Voor sommige passagiers is dat een flinke teleurstelling. Zij hadden speciaal een ticket naar Toronto geboekt om de allereerste commerciële vlucht van het nieuwe toestel bij KLM mee te maken.

Vertraging voor KLM

Airbus levert de eerste Airbus A350 later af dan oorspronkelijk gepland, waardoor KLM ook de ingebruikname van het toestel moet uitstellen. ‘Het leveringsschema van een nieuw toestel is afhankelijk van meerdere factoren en kan tijdens het proces wijzigen. Airbus heeft KLM geïnformeerd dat de eerste A350 naar verwachting in de eerste helft van september wordt geleverd. Dit heeft logischerwijs ook gevolgen voor de ingebruikname en dus de eerste commerciële vlucht van het nieuwe vliegtuig’, zegt een woordvoerder. Volgens KLM verwacht de luchtvaartmaatschappij het toestel in de eerste helft van september te ontvangen. De eerste commerciële vlucht staat vervolgens gepland voor de eerste helft van oktober.

Teleurstelling bij passagiers

Onder luchtvaartliefhebbers was de eerste vlucht van de Airbus A350 al maanden een veelbesproken gebeurtenis. Verschillende passagiers hebben bewust een ticket geboekt om de historische eerste lijnvlucht van het nieuwe KLM-toestel mee te maken. Nu de planning is gewijzigd, overheerst bij hen de teleurstelling. Tegelijkertijd wijzen betrokkenen erop dat KLM weinig valt te verwijten. De maatschappij is voor de levering volledig afhankelijk van Airbus en kan een toestel pas in gebruik nemen nadat het is afgeleverd, technisch is gecontroleerd, ingericht en alle operationele voorbereidingen zijn afgerond.

Belangrijk nieuw toestel

De Airbus A350 vormt een belangrijk onderdeel van de modernisering van de intercontinentale vloot van KLM. Het toestel moet de verouderende Airbus A330’s vervangen en is stiller, zuiniger en efficiënter dan de vliegtuigen die nu worden ingezet. Volgens KLM zal de A350 de komende decennia een belangrijke rol spelen binnen de maatschappij. ‘De A350 zal de komende decennia deel uitmaken van onze vloot en draagt bij aan onze ambitie om stiller, schoner en zuiniger te vliegen’, zegt de woordvoerder. De eerste toestellen zullen onder meer worden ingezet op bestemmingen als Toronto en later ook op langere routes. De komst van het nieuwe type is bovendien belangrijk in het kader van de verduurzaming van de vloot en de geluidsdoelstellingen op Schiphol.