Noodglijbaan klapt open van KLM-vliegtuig: urenlang vertraging

Een Boeing 787 Dreamliner van KLM raakte op een wel heel bijzondere manier vertraagd. Tijdens de voorbereiding van de vlucht klapte de evacuatieglijbaan uit. Volgens de airline ging het om een ‘bedieningsfout’.

Het incident vond plaats op dinsdag 4 augustus in Ecuador, een land in Zuid-Amerika. De KLM 787 Dreamliner, registratie PH-BHL, arriveerde eerder op de dag vanuit Amsterdam in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito. Na een korte vlucht van ruim dertig minuten landde de machine op het vliegveld van Guayaquil. Daar haalde de Dreamliner de laatste passagiers op voor Amsterdam.

Noodglijbaan

Tijdens de tussenlanding in Guayaquil ging het mis voor het KLM-toestel. Terwijl de Boeing 787 werd klaargemaakt voor vertrek, klapte plotseling de evacuatieglijbaan uit. Deze glijbanen zijn geïnstalleerd voor wanneer een vliegtuig een noodlanding maakt en passagiers zo snel mogelijk moeten evacueren. Hiervan was geen sprake op de Ecuadoraanse luchthaven.

Volgens KLM ligt de oorzaak van het incident bij een ‘bedieningsfout’, wijzend op een onbedoelde activering van de glijbaan. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij sloot een technisch mankement uit. Bij het incident raakte niemand gewond, wel leverde het flink wat vertraging op. De glijbaan moest per protocol nauwkeurig worden nagekeken en opnieuw worden ingeklapt.

Vertraagde vlucht

Volgens het vluchtschema had de KLM Boeing 787 Dreamliner rond 18:30 uur lokale tijd moeten vertrekken naar Amsterdam. In de praktijk steeg het vliegtuig pas kort voor half tien ’s avonds op, bijna vier uur later dan de oorspronkelijke vertrektijd. Tijdens de vlucht maakte het toestel nog enigszins tijd goed, want het arriveerde uiteindelijk met 2,5 uur vertraging.

In Amsterdam stond het vliegtuig kortstondig aan de grond, alvorens het weer op een nieuwe reis vertrok. Ditmaal steeg de Boeing 787 Dreamliner op in oostelijke richting met bestemming Taipei, Taiwan. Ook deze vlucht voert KLM uit met twee haltes, aangezien het toestel nog doorreist naar Manila, de Filipijnen, om extra passagiers op te halen.