Norse zoekt nieuw onderkomen voor Boeing 787’s

IndiGo, de maatschappij uit India die tot kort nog floreerde, lijdt flink onder de crisis in het Midden-Oosten. Daarom stopt ze met haar widebody-operatie. Eigenaar Norse zoekt nu een nieuw onderkomen voor zes Boeing 787’s.

IndiGo maakte eind vorige maand bekend dat ze haar vluchten met de Boeing 787-9-vloot staakt. In totaal waren dat zes machines. Deze werden ingezet op routes naar Amsterdam, Manchester en Londen. Maar door geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten stegen de kerosineprijzen en moest IndiGo op zoek naar alternatieve routes. Dat leverde een hoger brandstofverbruik op. Dat speelde de maatschappij van voormalig CEO Pieter Elbers parten. Daarom stopt de widebody-operatie op 25 oktober van dit jaar. De zes Dreamliners gaan per 31 oktober terug naar eigenaar Norse.

Dat betekent dat de route naar Amsterdam vanaf dan wordt aangevlogen met een Airbus A321XLR. Norse praat inmiddels met verschillende andere luchtvaartmaatschappijen over een eventueel leasecontract. Daarnaast worden een aantal Boeing 787’s voor de eigen operatie gebruikt. Zo wil de Noorse lowcost-carrier in de winter vaker tussen Europa en Orlando en New York gaan vliegen. ‘Het teruggeven van zes vliegtuigen biedt ook strategische kansen die we voorheen niet hadden’ zegt Norse-CEO Eivind Roald.

Vluchten geschrapt

IndiGo zet haar Boeing 787-operatie nu helemaal stil, maar de maatschappij knipte vanaf het begin van dit jaar al in haar netwerk. Vanaf februari stopte de Indiase airline al met de verbinding Delhi-Kopenhagen. Ook de frequentie naar Manchester en Londen Heathrow werd teruggeschroefd. IndiGo belandde in december 2025 in een turbulente periode, toen in enkele dagen tijd duizenden vluchten werden vertraagd en geannuleerd. Daarop kreeg de maatschappij een stevige boete van luchtvaartautoriteit DGCA.