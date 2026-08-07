Wat staat oranje prijsvechter op Schiphol te wachten?

EasyJet wordt definitief overgenomen door investeringsmaatschappij Apollo Global Management. Nu is het de vraag wat de Amerikaanse investeerder van plan is met de oranje prijsvechter op Schiphol.

Na een spannende strijd met Castlelake weet uiteindelijk toch Apollo aan het langste eind te trekken. Het investeringsbedrijf legt 7,15 Britse pond per aandeel neer, wat uitkomt op een totaal van ruim £5,7 miljard (€6,7 miljard). Op de valreep wist Apollo daarmee de eveneens Amerikaanse concurrent Castlelake te verslaan, die na vier biedingen uitkwam op een totaal van £6,90 per aandeel.

Plannen

Apollo Global Management heeft duidelijk aangegeven wat het van plan is met de oranje prijsvechter. Daarbij blijven onder meer de huidige strategie en groeiplannen intact, waaronder het moderniseren van de vloot, meer capaciteit creëren in vliegtuigen, evenals het uitbreiden van de extra diensten die de airline aanbiedt en merkloyaliteit creëren.

Ook is Apollo van plan het vakantieplatform van easyJet, easyJet Holidays, intact te houden. Sterker nog, de Amerikaanse investeringsmaatschappij is zelfs van plan deze zeer winstgevende tak van de easyGroup uit te breiden en te versterken. Verder wil Apollo Global Management ook de andere merknamen binnen de easyGroup onder zijn vleugels houden.

Op de loer

Toch zijn nog niet alle plannen voor easyJet duidelijk. Nog altijd liggen meerdere Europese luchtvaartbedrijven op de loer voor de oranje prijsvechter. De airline heeft een groot aantal vliegtuigen in eigen bezit, die als belangrijke troeven kunnen worden ingezet. Ook beschikt easyJet over een aantal zeer waardevolle slots op Londen Gatwick, Milaan Malpensa en Schiphol.

Tot de geïnteresseerde partijen behoort onder meer de Air France-KLM-groep. Ben Smith, de topman van het Frans-Nederlandse bedrijf, heeft aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in de oranje prijsvechter. Op de vraag of Benjamin Smith de telefoon zou opnemen om over een voorstel voor easyJet te praten, zei hij: ‘Absoluut, en ik verwacht dat al onze concurrenten hetzelfde zouden doen.’