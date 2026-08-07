Rusland voert voor het eerst vlucht uit met ‘eigen’ vliegtuig 

Voor het eerst slaagt Rusland erin een testvlucht uit te voeren met de geüpdatete versie van de MC-21-300. Deze machine, de MC-21-310, beschikt over volledig Russische elektronica en systemen, evenals motoren van Russische makelij.

Deze succesvolle testvlucht vond plaats boven Irkutsk, Siberië. Vanaf een vliegveld nabij de United Aircraft Corporation-fabriek in de Russische stad voerde de MC-310 een vlucht uit van ruim tachtig minuten. Gedurende 83 minuten vloog het toestel op een hoogte van zes kilometer, en bereikte het snelheden van zo’n zeshonderd kilometer per uur.

Mijlpaal

Het is een belangrijke, maar de zoveelste mijlpaal voor het Russische vliegtuig. De MC-21, afgekort voor ‘Magistral’niy Samolot 21 veka’ (hoofdvliegtuig van de 21e eeuw), is een van de belangrijkste projecten van Yakovlev momenteel. Het oorspronkelijke ontwerp stamt al uit 2007, destijds nog met PW1000G-motoren van Pratt & Whitney.

Het constant evoluerende vliegtuig maakte al vele ‘eerste’ testvluchten. Inmiddels beschikt het vliegtuig over volledig Russische elektronica en PD-14-motoren van het Russische Aviadvigatel. ‘De succesvolle vlucht van de eerste in serie geproduceerde machine bevestigt dat de productieketens gereed zijn voor de serieproductie van dit type toestel,’ aldus het UAC, ‘en in het bijzonder voor de eerste lichting van achttien vliegtuigen.’

Competitief

Of massaproductie van het toestel ook daadwerkelijk van de grond gaat komen, is nog maar de vraag. Tupolev, dat zich eveneens onder de paraplu van UAC beweegt, mist al meerdere jaren op rij relatief lage doelstellingen. De fabriek in Kazan zou de eerste drie modellen al in 2023 hebben moeten afleveren. Tot nu toe wist Tupolev slechts één exemplaar in elkaar te zetten, maar deze werd aan eerste vicepremier Dennis Manturov gegeven voor privégebruik.

Toch is er animo voor de MC-21. Aeroflot kondigde een klein jaar geleden aan een megaorder te plaatsen voor negentig exemplaren van het toestel. Bovenop de andere vliegtuigen die de Russische nationale luchtvaartmaatschappij bestelde, komt het totaal uit op een kleine tweehonderd exemplaren met bestemming Aeroflot.