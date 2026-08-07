Singapore Airlines krijgt rechtszaak aan de broek van zangeres

Een Amerikaanse zangeres en voormalig kindster sleept Singapore Airlines voor de rechter. De vrouw zou naar verluidt op de vlucht een splinter hebben ingeslikt, die haar stembanden beschadigde. Nu vraagt ze een hoog bedrag.

Het incident gebeurde twee jaar geleden al, op een vlucht van Singapore naar Los Angeles. Briohny Smyth, een zangeres, actrice en yogadocent uit de Verenigde Staten, reisde die dag in de business class. Daar werd kipsaté geserveerd, een gerecht waar Singapore Airlines bekend om staat. In het vlees zat een houten stokje. Volgens de zangeres zat er een splinter aan van ongeveer anderhalve centimeter. Deze slikte ze in, begon te hoesten en kreeg de splinter weer uit haar keel.

Maar volgens de vrouw ervaart ze tot op de dag van vandaag nog altijd de consequenties van het incident. Naar eigen zeggen heeft de splinter haar stembanden beschadigd. Ook heeft ze permanent keelpijn, heesheid en pijn bij langdurig zingen of spreken. Gezien haar beroepen claimt ze dat dit alles tot verlies van inkomen heeft geleid en een angst om in het vliegtuig te eten.

Briohny Smyth spande daarom een zaak aan bij de Amerikaanse federale rechtbank in Californië. Ze eist een schadevergoeding van 176.000 dollar van Singapore Airlines. De luchtvaartmaatschappij zelf heeft nog niet op de rechtszaak gereageerd.

Boeing aangeklaagd

Het gebeurt vaker dat passagiers luchtvaartmaatschappijen of zelfs fabrikanten voor de rechter slepen. In december vorig jaar gebeurde dat bij Boeing. Een Amerikaanse professor claimde toen chronische hersen- en ademhalingsproblemen opgelopen te hebben toen hij na de landing ‘de geur van vieze sokken’ inademde. Uit bloedonderzoek bleek nadien dat zijn zuurstoflevels laag waren, en de concentraties natriumbicarbonaat en koolmonoxide juist heel hoog. De professor daagde Boeing voor de rechter voor een slordige 40 miljoen euro.