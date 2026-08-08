Bizar: A320neo maakt rechtsomkeert voor een kapotte sensor

Een Airbus A320neo van Swiss heeft kort na vertrek rechtsomkeert gemaakt naar de luchthaven van Ljubljana. De aanleiding was opvallend: een foutmelding van een sensor die een van de nooduitgangen bewaakt. Hoewel de deur zelf geen mankement vertoonde, besloot de bemanning geen risico te nemen en uit voorzorg terug te keren.

Sensor slaat alarm tijdens klim

De Airbus A320neo, registratie HB-JDA, voerde volgens The Aviation Herald een positioneringsvlucht uit. Het toestel vloog als vlucht LX5225 van Ljubljana naar Zürich toen de bemanning tijdens de klim een technische melding ontving. Op ongeveer 18.000 voet werd de klim afgebroken, waarna de piloten besloten terug te keren naar de Sloveense luchthaven. Ongeveer 25 minuten na vertrek zette het toestel zonder verdere problemen een veilige landing in op baan 30.

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Defecte sensor

Volgens dezelfde bron was de oorzaak een defecte sensor die de status van een van de nooduitgangen bewaakt. De sensor gaf een foutmelding af, waardoor de bemanning niet met zekerheid kon vaststellen of het systeem correct functioneerde. Er waren geen aanwijzingen dat de nooduitgang daadwerkelijk defect of geopend was. Juist omdat nooduitgangen deel uitmaken van de veiligheidskritische systemen aan boord, worden dergelijke meldingen serieus genomen en kiezen luchtvaartmaatschappijen er doorgaans voor om een toestel uit voorzorg te laten terugkeren. Na een technische controle kon het probleem worden verholpen.

Toestel stond ruim een half jaar aan de grond

Opvallend is dat het betrokken vliegtuig al sinds begin februari in Ljubljana aan de grond stond. De A320neo arriveerde daar op 2 februari en bleef vervolgens meer dan zes maanden op de luchthaven geparkeerd. Op 5 augustus maakte het toestel voor het eerst weer een vlucht, maar die eindigde voortijdig door de sensorstoring. Na ongeveer een uur aan de grond te hebben gestaan, vertrok de Airbus opnieuw richting Zürich. Ditmaal zonder incidenten. Een dag later werd het toestel alweer zonder problemen ingezet op lijnvluchten.