Boeing 747 van Lufthansa wijkt uit naar Congo (squawk 7700)

Een Boeing 747 van Lufthansa heeft tijdens een vlucht van Johannesburg naar Frankfurt onverwacht de koers moeten wijzigen nadat in de cabine een onbekende geur werd waargenomen. De bemanning van vlucht LH573 zette boven Centraal-Afrika de internationale noodcode 7700 in en besloot uit voorzorg te landen in Brazzaville, de hoofdstad van de Republiek Congo.

Noodcode 7700 boven Afrika

De Boeing 747-8, registratie D-ABYO, was onderweg naar Frankfurt toen de bemanning een onbekende geur in de cabine opmerkte. Terwijl het toestel zich boven Congo bevond, wijzigden de piloten de transpondercode naar 7700. Vervolgens zette de Jumbo koers richting Brazzaville, aan de andere kant van de grens in de Republiek Congo. De landing verliep volgens Lufthansa normaal en alle 379 inzittenden konden het vliegtuig veilig en gecontroleerd verlaten. Aanvankelijk werd door Flightradar24 melding gemaakt van rook in de cabine, maar Lufthansa spreekt uitsluitend van een vreemde geur, meldt RTL. Daarmee is vooralsnog onduidelijk wat de geur heeft veroorzaakt en of er daadwerkelijk sprake is geweest van rookontwikkeling.

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Boeing 747 blijft achter in Brazzaville

Na de landing bleef de 747 voorlopig op de luchthaven van Brazzaville staan. Lufthansa heeft technici naar het toestel gestuurd om een uitgebreid onderzoek uit te voeren en de oorzaak van de geur vast te stellen. Lufthansa benadrukt dat veiligheid vooropstaat en dat de bemanning volgens de maatschappij professioneel heeft gehandeld. De airline besloot bovendien een vervangende Jumbo naar Brazzaville te sturen. De Boeing 747-8 met registratie D-ABYG vertrok vanuit Frankfurt met vluchtnummer LH9872 richting Congo. Naast de passagiers kunnen daarmee ook technici naar Brazzaville worden gebracht om de gestrande D-ABYO te onderzoeken.

Oorzaak van de geur nog onbekend

Wat precies de aanleiding vormde voor de uitwijking is op dit moment nog niet vastgesteld. Een onbekende geur in een vliegtuig kan verschillende oorzaken hebben en hoeft niet automatisch te betekenen dat er brand of rook aanwezig is. Dat onderscheid is in dit geval belangrijk, omdat Lufthansa expliciet geen melding maakt van rook en alleen spreekt over een onbekende geur in de cabine. De bemanning koos desondanks voor een voorzorgslanding, waarna alle inzittenden veilig konden uitstappen.