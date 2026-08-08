KMAR sleurt passagier uit vliegtuig op Schiphol: ‘F*cking listen’

Een passagier is op Schiphol hardhandig uit een vliegtuig van easyJet gehaald door de Koninklijke Marechaussee. Op beelden van het incident is te zien hoe meerdere personen de man uit het toestel begeleiden, terwijl een medewerker hem daarbij luidkeels toespreekt met de woorden: ‘Fucking listen’. De beelden zijn inmiddels massaal gedeeld op sociale media.

Passagier hardhandig uit vliegtuig gehaald

Op de video is te zien hoe de situatie in de cabine snel escaleert. Meerdere medewerkers van de KMAR houden de passagier vast en bewegen hem richting de uitgang van het vliegtuig. Daarbij wordt de man uit het toestel gehaald.

Captain duidelijk niet blij met situatie

De situatie zorgde ondertussen voor vertraging van de vlucht. Op de beelden is ook de gezagvoerder zichtbaar, die overduidelijk niet blij lijkt door de situatie die zich in zijn cabine afspeelt. Een passagier die door de marechaussee uit het vliegtuig wordt gehaald, betekent immers dat het vertrek van het toestel wordt opgehouden. Hoe lang de vertraging uiteindelijk heeft geduurd en wat de gevolgen voor de vlucht waren, is niet bekend. Evenmin is duidelijk of de passagier na zijn verwijdering op Schiphol is aangehouden of op een andere manier door de marechaussee is afgehandeld.

Veel reacties

Op sociale media gaat opvallend veel aandacht uit naar de vrouwelijke marechaussee die de passagier aanspreekt. Haar optreden kan op veel waardering rekenen. Op de beelden is te horen hoe ze de man nadrukkelijk opdraagt naar haar te luisteren. Onder de video stromen de reacties binnen. ‘Gewoon met één hand dragen en ondertussen “Fucking listen” roepen’, schrijft een kijker enthousiast. Een ander reageert: ‘Wat een baas.’ Tegelijkertijd blijft onduidelijk wat er precies aan de confrontatie voorafging en wat de passagier zou hebben gedaan voordat de KMAR ingreep.