Boeing 737 meldt ‘PAN PAN’ en landt met hoge snelheid in Brussel

Een Boeing 737 van EgyptAir kreeg tijdens de nadering van Brussels Airport te maken met problemen aan de flaps en flight controls. De bemanning meldde via de radio een PAN PAN en landde het toestel ongeveer veertig minuten later met een opvallend hoge snelheid op baan 25R. Volgens een waarnemer op de grond waren de flaps daarbij niet uitgeklapt.

Problemen met Boeing 737

De Boeing 737-800, registratie SU-GDA, was onderweg als vlucht MS725 van Caïro naar Brussel toen de problemen aan het licht kwamen. Het toestel bevond zich op ongeveer 3.000 voet toen de bemanning besloot de daling te stoppen. De Boeing klom vervolgens opnieuw naar ongeveer 4.000 voet, terwijl de piloten de luchtverkeersleiding informeerden dat sprake was van een technisch probleem.

Na het doorlopen van de checklists werd duidelijk dat de problemen niet direct konden worden opgelost. De bemanning gaf daarop aan dat sprake was van een noodsituatie en meldde vervolgens via de radio PAN PAN. De piloten meldden daarbij specifiek problemen met de flight controls en flaps en lieten weten dat zij de landing zouden uitvoeren met een hoge snelheid van ongeveer 190 knopen, meldt The Aviation Herald.

Landing met hoge snelheid

De problemen met de flaps waren vooral van belang omdat deze tijdens de landing normaal gesproken worden gebruikt om de vleugel meer lift en weerstand te laten genereren bij lagere snelheden. Volgens een waarnemer op de grond waren de flaps van de Boeing tijdens de landing niet uitgeklapt. Dat zou verklaren waarom de bemanning een aanzienlijk hogere snelheid nodig had om het toestel veilig aan de grond te zetten. Volgens de beschikbare informatie lag de snelheid daarbij rond de 200 knopen over de grond, aanzienlijk hoger dan gebruikelijk tijdens een normale landing van een Boeing 737.

Uitzonderlijke situatie

Een landing zonder flaps betekent niet dat een vliegtuig direct in gevaar verkeert. Piloten worden tijdens hun training voorbereid op situaties waarin de kleppen niet beschikbaar zijn en weten hoe ze het toestel in dat geval veilig aan de grond kunnen zetten. Wel brengt zo’n landing extra aandachtspunten en risico’s met zich mee. Zo ligt de benodigde landingssnelheid aanzienlijk hoger en is er minder weerstand om het vliegtuig af te remmen. Daardoor is een langere landingsbaan nodig en blijft er minder marge over tijdens de landing. Het is dan ook een uitzonderlijke situatie, maar onder de juiste omstandigheden kunnen piloten het toestel veilig aan de grond zetten.