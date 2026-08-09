Boeing 737 van Surinam Airways krijgt een verrassende taak

Surinam Airways heeft een bijzondere opdracht binnengehaald tijdens de Caribbean Premier League van 2026. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij zet haar Boeing 737 in om gedurende het internationale crickettoernooi teams, officials en begeleidend personeel tussen verschillende Caribische eilanden te vervoeren. De samenwerking zorgt bovendien voor een primeur: het toestel landde voor het eerst in Saint Vincent en de Grenadines.

Bijzondere opdracht voor Surinam Airways

Surinam Airways speelt een belangrijke rol achter de schermen. De maatschappij zet haar Boeing 737-800 ‘Sabaku’ in voor speciale chartervluchten. Het toestel vervoert teams, officials en ondersteunend personeel tussen verschillende Caribische bestemmingen. De CPL begon op 7 augustus en duurt tot en met 20 september, waardoor Surinam Airways wekenlang actief is op verschillende eilanden in de regio.

Regionale ambities

De samenwerking komt op een moment waarop Surinam Airways haar positie binnen het Caribische netwerk verder probeert te versterken. De chartervluchten voor de CPL brengen de maatschappij naar verschillende landen en bieden tegelijkertijd de mogelijkheid om nieuwe verbindingen en operationele mogelijkheden te verkennen. Vooral de eerste landing in Saint Vincent en de Grenadines springt daarbij in het oog. Lokale functionarissen zien kansen om de bereikbaarheid van het eiland verder te verbeteren en daarmee meer bezoekers aan te trekken. Het sportevenement fungeert daarmee ook als podium voor de verdere ontwikkeling van de maatschappij.