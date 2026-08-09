Boeing 777 voert unieke missie uit met bijzondere ‘vracht’

Een Boeing 777F vervoert normaal pallets, pakketten en andere vracht, maar kreeg voor een bijzondere vlucht een wel heel opmerkelijke lading aan boord. De vracht bestond uit witte dolfijnen, die vanuit Canada naar hun nieuwe verblijf in de Verenigde Staten werden gevlogen. Voor de internationale reddingsoperatie bereidden tientallen specialisten de vlucht voor. Gespecialiseerde containers, dierenartsen en verzorgers begeleidden de dieren tijdens iedere stap van hun reis.

Witte dolfijnen op weg naar een nieuw thuis

Het transport van de beluga’s is onderdeel van een internationale reddingsoperatie. Hun toekomst in Canada was onzeker geworden, waardoor werd gezocht naar een nieuwe, geschikte bestemming in de Verenigde Staten. In plaats van de dieren over zee te vervoeren, is gekozen voor een vlucht met een Boeing 777 van Qatar Airways Cargo. Daarmee staat de bijzondere operatie volledig in het teken van één doel: de beluga’s zo veilig en comfortabel mogelijk naar hun nieuwe thuis brengen.

Enorme logistieke operatie

Specialisten plaatsen de dieren voorzichtig in speciaal ontworpen transportcontainers. Vervolgens laden zij de containers op vrachtwagens, die dierenartsen en gespecialiseerde verzorgers naar de luchthaven begeleiden. Daar verplaatsen medewerkers de dieren opnieuw met de grootste zorg en laden ze de containers aan boord van het vliegtuig. De betrokken teams bereiden ieder detail van het transport voor. Zo staan extra voertuigen paraat voor het geval een vrachtwagen onderweg technische problemen krijgt. Ondertussen controleren dierenartsen voortdurend de temperatuur, waterkwaliteit, medische toestand en het welzijn van de dieren. De operatie vraagt daardoor om veel meer dan een vliegtuig en een geschikte vrachtcontainer: verschillende teams werken nauw samen om de dieren veilig naar hun nieuwe bestemming te brengen.

Boeing 777 krijgt uitzonderlijke ‘vracht’ aan boord

Aan boord van de Boeing 777 verandert de missie niet. Het transport is volgens de betrokken experts een enorme verantwoordelijkheid, juist vanwege de omvang en kwetsbaarheid van de dieren. Waar een reguliere vrachtzending bij problemen relatief eenvoudig kan worden aangepast, moet bij deze operatie rekening worden gehouden met levende dieren die gedurende de hele reis specifieke zorg nodig hebben. De vlucht is daarom tot in detail voorbereid. De betrokken teams willen iedere mogelijke onzekerheid zoveel mogelijk wegnemen en hebben verschillende maatregelen getroffen om onderweg snel te kunnen handelen als dat nodig is.