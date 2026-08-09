Ryanair breidt uit naar recordniveau op luchthavens over de grens

Ryanair breidt het netwerk naar luchthavens van Duitsland fors uit. De Ierse prijsvechter voegt komende winter zes nieuwe routes toe vanaf Marokkaanse luchthavens naar Duitsland naar een recordniveau. In totaal biedt Ryanair komende winter 5,3 miljoen stoelen aan op 156 routes, waarvan zeventien verbindingen volledig nieuw zijn.

Nieuwe routes naar Duitsland

De uitbreiding is vooral zichtbaar in het aantal nieuwe verbindingen tussen Marokko en Duitsland. Ryanair start komende winter vluchten van Agadir naar Keulen/Bonn en Neurenberg. Vanuit Marrakech komt daar een verbinding naar Karlsruhe/Baden-Baden bij, terwijl Rabat wordt verbonden met Hahn, Karlsruhe/Baden-Baden en Neurenberg. Alle zes de nieuwe Duitse routes worden vier keer per week uitgevoerd.

Recordaantal vluchten vanuit Marokko

De nieuwe Duitse verbindingen maken deel uit van een veel grotere uitbreiding van het winterprogramma. Ryanair biedt in het winterseizoen 2026/2027 in totaal 5,3 miljoen stoelen aan op 156 routes vanuit Marokko. Dat is een stijging van twaalf procent ten opzichte van de vorige winter. Van de 156 routes zijn er zeventien nieuw. De uitbreiding betekent dat passagiers vanuit verschillende Marokkaanse steden komende winter aanzienlijk meer mogelijkheden krijgen om rechtstreeks naar Europese bestemmingen te vliegen.

Nieuwe basis in Rabat

Ryanair breidt tegelijkertijd haar aanwezigheid in Marokko verder uit met de opening van een nieuwe basis in Rabat. De hoofdstad wordt de vijfde Ryanair-basis in het land en krijgt twee Boeing 737’s gestationeerd. Daarmee komt het totale aantal Ryanair-toestellen dat in Marokko is gebaseerd op zestien. Vanuit Rabat worden naast de nieuwe Duitse routes ook nieuwe verbindingen naar Stockholm en Krakau geopend. De nieuwe basis moet de groei van het netwerk verder ondersteunen en maakt het voor Ryanair mogelijk om meer vliegtuigen structureel in Marokko in te zetten.