Boeing 737 keert terug met beschadigde motor (Squawk 7700)

Een Boeing 737 van FlySafair heeft een vlucht van East London (Zuid-Afrika) naar Johannesburg moeten afbreken. Een passagier meldde dat de linker motor door een vogelinslag was geraakt en daarbij beschadigd raakte. De bemanning stopte de klim op 3.000 voet en vloog enige tijd in een wachtpatroon boven zee.

Boeing 737 vliegt wachtpatroon

De Boeing 737-800, registratie ZS-SJJ, was opgestegen vanaf baan 29 van East London en begon aan de klim. Op ongeveer 3.000 voet besloot de bemanning de klim af te breken en in een holding pattern te gaan vliegen. Het toestel schakelde squawk 7700 in, wat aangeeft dat er sprake is van een belangrijke situatie aan boord. Na ongeveer twintig minuten zette het toestel weer koers richting de luchthaven van vertrek om terug te keren. Een passagier verklaarde tegenover The Aviation Herald dat het toestel tijdens de vlucht door een vogel was geraakt en dat daarbij de linker motor was getroffen. FlySafair zelf sprak echter in een verklaring alleen over een technisch probleem.

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Ruim een dag aan de grond

Na de landing bleef de Boeing 737 bijna 27 uur aan de grond. In die periode werd het toestel geïnspecteerd om het probleem te onderzoeken. Nadat het probleem was verholpen, keerde de Boeing weer terug in dienstregeling. Er zijn geen aanwijzingen dat passagiers of bemanningsleden bij het incident gewond raakten.