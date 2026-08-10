Boeing ziet kansen voor nieuwe gevechtsdrone in Duitsland

Duitsland wil de ontwikkeling van zogenoemde Collaborative Combat Aircraft (CCA) versnellen. De Duitse luchtmacht moet daarbij kunnen beschikken over onbemande gevechtsvliegtuigen die naast bemande straaljagers opereren. Boeing presenteert daarvoor de MQ-28 Ghost Bat. Het betreft een platform dat volgens de fabrikant al een vergevorderd ontwikkelingsstadium heeft bereikt.

MQ-28 Ghost Bat van Boeing

Boeing heeft de gevechtsdrone inmiddels door verschillende belangrijke ontwikkelingsfasen geloodst. Daardoor kan Duitsland het toestel direct inzetten als test- en ontwikkelplatform voor de luchtmacht. De MQ-28 nam bovendien al deel aan internationale militaire oefeningen, waaronder de Amerikaanse oefening Valiant Shield. Boeing noemt de Ghost Bat daarom de eerste en voorlopig enige zogenoemde strike-fighter drone die aan dergelijke oefeningen deelnam. Met het platform kan Duitsland sneller nieuwe tactieken, procedures en operationele concepten ontwikkelen.

Eigen Duitse technologie

Een belangrijk onderdeel van het voorstel is dat Duitsland niet simpelweg een kant-en-klare buitenlandse drone zou aanschaffen. Het platform moet juist ruimte bieden om Duitse sensoren, wapens en missieprogrammatuur te integreren. ‘De MQ-28 Ghost Bat is vanaf het begin ontworpen als een uiterst aanpasbaar platform’, aldus Glen Ferguson van Boeing. Volgens hem gaat het daarbij niet om een klassieke retrofit, maar om een modulair ontwerp dat vanaf de basis is bedoeld om voortdurend te worden aangepast. Daardoor zou Duitsland eigen technologieën snel op het platform kunnen ontwikkelen en testen.

Luchtmacht van de toekomst

Collaborative Combat Aircraft worden gezien als een belangrijke ontwikkeling voor de luchtmacht van de toekomst. Het gaat om onbemande gevechtsvliegtuigen die samen met bemande toestellen opereren en zelfstandig of onder leiding van een piloot missies kunnen uitvoeren. Volgens Boeing zetten verschillende landen inmiddels stappen om dergelijke systemen in gebruik te nemen. Ook Duitsland wil die stap snel zetten en werkt daarvoor samen met Boeing en Rheinmetall.