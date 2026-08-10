Fabrikant van oorlogsdrones begint eigen cargomaatschappij

De Turkse dronefabrikant BAYKAR maakt zich op voor een opvallende uitbreiding buiten de defensie-industrie. Het bedrijf werkt aan de oprichting van een eigen cargomaatschappij. Vanuit Istanboel moet de nieuwe luchtvaartmaatschappij met een Airbus A321P2F vracht gaan vervoeren. Dat is een opvallende stap voor een dergelijke fabrikant.

Nieuwe luchtvaartmaatschappij in Turkije

BAYKAR wil zich met de nieuwe onderneming gaan bezighouden met vrachtvervoer. Het bedrijf lijkt daarmee een deel van haar logistieke keten in eigen handen te willen nemen. De fabrikant is de afgelopen jaren sterk internationaal gegroeid en exporteert onder meer onbemande luchtvaartuigen, onderdelen en andere apparatuur naar klanten in verschillende landen. Een eigen vrachtluchtvaartmaatschappij kan het bedrijf meer controle geven over het transport van die goederen. Vooral bij internationale leveringen kan een eigen operatie zorgen voor meer flexibiliteit bij planning, capaciteit en bestemming.

Airbus A321

De eerste machine die voor de operatie wordt genoemd, is een Airbus A321P2F. De letters P2F staan voor Passenger to Freighter: een bestaand passagiersvliegtuig dat wordt omgebouwd tot vrachtvliegtuig. Daarbij wordt het toestel aangepast voor het vervoer van vracht. Een belangrijk onderdeel van de conversie is de installatie van een grote vrachtdeur aan de linkerzijde van de romp, waardoor pallets en containers rechtstreeks op het hoofddek kunnen worden geladen. De A321P2F is daarmee aanzienlijk meer dan een A321 zonder stoelen. Het toestel wordt technisch aangepast om structureel als vrachtvliegtuig te kunnen opereren. Voor BAYKAR biedt het type bovendien een combinatie van laadcapaciteit en bereik die goed aansluit bij regionale en middellange internationale vrachtvluchten.

Tot 28 ton vracht aan boord

De A321P2F kan ongeveer 28 ton vracht vervoeren. Daarmee is het toestel geschikt voor een groot deel van de routes tussen Turkije en bestemmingen in Europa, het Midden-Oosten en omliggende regio’s. Juist die combinatie kan interessant zijn voor BAYKAR, omdat het bedrijf haar internationale activiteiten vanuit Turkije steeds verder uitbreidt. In Turkije vliegen overigens al andere maatschappijen met de A321P2F. Onder meer MNG Airlines en BBN Airlines worden genoemd als gebruikers van het type.

Meer dan alleen militaire drones

Hoewel BAYKAR bekendstaat als fabrikant van ‘oorlogsdrones’, is dat eigenlijk te kort door de bocht. Zo worden Bayraktar TB2-drones sinds 2020 ook ingezet bij de bestrijding van bosbranden. De toestellen worden gebruikt om branden vroegtijdig te detecteren en de bestrijding ervan te ondersteunen. Volgens cijfers van de Turkse OGM werden tussen 2020 en 2024 duizenden bosbranden met behulp van de systemen vroegtijdig gesignaleerd. Tegelijkertijd blijft defensie een belangrijk onderdeel van de activiteiten en is BAYKAR internationaal vooral bekend geworden met systemen als de Bayraktar TB2 en andere militaire drones.