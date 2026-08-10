Grote staking onder vliegend personeel in Europa afgewend

Een grote staking onder cabinepersoneel van SAS in Noorwegen is op het laatste moment afgewend. De luchtvaartmaatschappij heeft na 25 uur onderhandelen met de vakbonden Fellesforbundet en Parat een nieuw akkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden. Daardoor gaat de aangekondigde staking niet door. De overeenkomst voorkomt daarmee dat SAS-passagiers met grote verstoringen te maken krijgen.

Akkoord na 25 uur onderhandelen

De partijen kwamen opnieuw om tafel nadat SAS-cabinepersoneel een eerder bemiddelingsvoorstel had afgewezen. De vakbonden hadden daarop een staking aangekondigd vanaf zaterdag 8 augustus. Uiteindelijk wisten SAS, werkgeversorganisatie NHO Luftfart en de vakbonden alsnog tot een verbeterd akkoord te komen. Volgens onderhandelingsleider Dag-Einar Sivertsen waren de gesprekken bijzonder zwaar, maar bevat het nieuwe voorstel volgens de bond belangrijke verbeteringen voor de werknemers.

Hogere toeslag en snellere salarisgroei

Een van de belangrijkste onderdelen van het nieuwe akkoord is een verhoging van de vliegtoeslag naar tien procent van het basissalaris voor alle betrokken medewerkers. Daarnaast komt er een nieuw salarismodel voor werknemers die na 2012 bij SAS in dienst zijn gekomen, waardoor zij sneller kunnen doorgroeien naar hogere salarisschalen. Voor medewerkers aan de onderkant van de salarisschalen is bovendien een extra toeslag van 800 Noorse kronen afgesproken. Ook eerder overeengekomen verbeteringen blijven van kracht, waaronder een verhoging van de purser-toeslag en de vakantievergoeding.

Verder zijn afspraken gemaakt over verschillende arbeidsvoorwaarden, waaronder bepalingen rond vroege meldtijden. Zo wordt op vluchten vanaf een buitenstation die vóór 08.00 uur vertrekken voortaan ontbijt aan boord geladen. De partijen willen daarnaast gezamenlijk verder werken aan het zogenoemde beschermingsmodel, waarvoor een speciale commissie wordt opgezet.

Staking van de baan

Met het nieuwe akkoord is de aangekondigde werkonderbreking voorlopig van de baan. Ongeveer vijfhonderd leden zouden vanaf zaterdag het werk neerleggen als SAS en de vakbonden geen akkoord zouden bereiken. De dreigende staking kwam nadat leden van zowel Fellesforbundet als Parat het eerdere bemiddelingsvoorstel hadden afgewezen. Volgens de vakbonden waren de lonen en arbeidsvoorwaarden al langere tijd een belangrijk pijnpunt. Het cabinepersoneel zou bovendien een aanzienlijke loonachterstand hebben ten opzichte van werknemers bij concurrerende luchtvaartmaatschappijen. Parat stelde eerder dat medewerkers bij SAS in sommige gevallen meer dan twintig procent minder verdienen dan collega’s bij vergelijkbare maatschappijen, waaronder Norwegian. De vakbond vond het eerdere voorstel daarom onvoldoende om het loonverschil en de problemen rond de voorspelbaarheid van het werk aan te pakken. Met het nieuwe akkoord zeggen de bonden nu een resultaat te hebben bereikt dat de economische positie van hun leden verbetert.