KLM lanceert nieuw concept op Europese vluchten

KLM komt vanaf oktober met een nieuw serviceconcept op Europese vluchten. Onder de naam Grand Café KLM krijgen passagiers meer keuze tijdens de vlucht voor maaltijden. Daarmee wil KLM de Europese vliegervaring persoonlijker maken en inspelen op de toenemende vraag naar flexibiliteit. Daarentegen verdwijnt het gratis broodje kaas en moet voortaan ook voor een biertje of wijntje worden betaald.

Meer keuze aan boord

Met Grand Café KLM wordt het aanbod in Economy Class uitgebreid. Wie voorafgaand aan de vlucht een maaltijd wil reserveren, kan onder meer kiezen voor een pokébowl of caesarsalade. Wie liever pas aan boord beslist, kan terecht op de menukaart met onder meer een egg wrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden. Passagiers kunnen zonder extra kosten koffie, thee, water, jus d’orange en een stroopwafel krijgen.

Nieuw concept

Volgens KLM moet het nieuwe concept vooral zorgen voor meer flexibiliteit en een service die beter aansluit op individuele wensen. ‘Wij heten onze passagiers van harte welkom bij Grand Café KLM’, zegt Bas Gerressen, EVP Inflight Services. Volgens hem is het concept een volgende stap in de ontwikkeling van de Europese service aan boord. Passagiers kunnen volgens Gerressen zelf bepalen of ze vooraf een maaltijd willen bestellen of juist tijdens de vlucht spontaan iets van de menukaart kiezen. ‘Grand Café KLM maakt het mogelijk om de service meer af te stemmen op persoonlijke voorkeuren’, aldus Gerressen. De luchtvaartmaatschappij ziet het concept daarmee niet alleen als uitbreiding van het cateringaanbod, maar ook als onderdeel van de bredere gastvrijheidsbeleving aan boord.

© KLM

KLM testte nieuwe catering al langer

De introductie komt niet volledig uit de lucht vallen. KLM liet eerder al weten te onderzoeken hoe de catering in Economy Class op Europese vluchten anders kan worden ingericht. Inmiddels zijn verschillende testrondes uitgevoerd op meerdere bestemmingen. Daarbij werd niet alleen gekeken naar het eten en drinken zelf, maar ook naar de processen die nodig zijn om het uitgebreidere aanbod aan boord te kunnen aanbieden. Met Grand Café KLM lijkt KLM de resultaten van die tests nu om te zetten in een nieuw concept dat vanaf oktober structureel wordt uitgerold.

Europese cabine wordt verder vernieuwd

De nieuwe catering past in een bredere vernieuwing van de Europese vloot en passagiersservice van KLM. De luchtvaartmaatschappij heeft inmiddels Airbus A321neo’s en Embraer 195-E2’s in gebruik, toestellen die onder meer beschikken over modernere stoelen, USB-aansluitingen en grotere bagagebakken. Ook introduceerde KLM eerder dit jaar gratis WiFi op Europese vluchten. Met Grand Café KLM voegt de maatschappij daar nu een verandering in de catering aan toe. Daarmee probeert KLM de ervaring op Europese routes verder te verbeteren, terwijl het traditionele gratis aanbod voor alle passagiers behouden blijft.