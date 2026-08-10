Passagier weigert stoelriem om te doen: vlucht geannuleerd

Porter Airlines heeft een vlucht van Victoria naar Toronto geannuleerd nadat een kind weigerde te gaan zitten en de stoelriem vast te maken. Het toestel was al van de gate vertrokken en taxiede richting de startbaan. Omdat de bemanning het kind niet kon vastzetten, keerde het vliegtuig terug naar de terminal. De afhandeling liep vervolgens zo veel vertraging op dat de start- en landingsbaan inmiddels voor de nacht was gesloten. Daardoor kon het toestel niet meer vertrekken.

Kind blijft tijdens taxiën staan

De problemen ontstonden aan boord van vlucht PD444, die vanaf Victoria International Airport in British Columbia naar Toronto zou vliegen. Het toestel, een Embraer E195-E2, had de terminal al verlaten en was aan het taxiën. Zowel de ouder als het cabinepersoneel probeerden het kind meerdere keren in de stoel te krijgen en de stoelriem vast te maken, maar zonder succes. Omdat een passagier tijdens de vlucht correct moet zijn vastgezet, besloot de bemanning daarop terug te keren naar de terminal.

Ouder en kind verlaten het vliegtuig

Eenmaal terug bij de terminal werden de ouder en het kind uit het vliegtuig gehaald. Ook hun bagage moest van boord worden gebracht. Porter Airlines zegt dat de bemanning en de ouder voorafgaand aan de terugkeer naar de terminal herhaaldelijk hadden geprobeerd het kind vast te zetten. De airline zag uiteindelijk geen andere mogelijkheid dan de twee passagiers van boord te halen. Hoewel daarmee het probleem aan boord was opgelost, liep de vertraging ondertussen verder op.

Startbaan sluit tijdens vertraging

Juist die vertraging had grote gevolgen voor de rest van de passagiers. Het verwijderen van de ouder, het kind en hun bagage, in combinatie met de verdere afhandeling, nam zoveel tijd in beslag dat vlucht PD444 niet meer vóór de geplande sluiting van de start- en landingsbaan kon vertrekken. Op Victoria International Airport sluit de baan ’s nachts om 00.30 uur. Toen het vliegtuig weer gereed was om te vertrekken, was dat tijdstip inmiddels verstreken. De resterende passagiers moesten daarom het toestel verlaten en konden hun reis naar Toronto niet meer diezelfde nacht voortzetten.

Pas een dag later naar Toronto

Porter Airlines besloot de vlucht daarop volledig te annuleren. De luchtvaartmaatschappij bood haar excuses aan voor de ontstane situatie en boekte de getroffen passagiers om op een vlucht de volgende dag.