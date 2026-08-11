Auto botst op privéjet in Milaan: flinke schade (video)

Een opmerkelijke botsing heeft voor problemen gezorgd op Milan Linate Airport. In het General Aviation-gedeelte van de luchthaven botste een auto van een afhandelingsbedrijf op een Hawker Beechcraft 400A. Het vliegverkeer werd tijdelijk onderbroken.

Auto raakt privéjet

De botsing vond maandag 10 augustus plaats. Een Fiat Panda kwam tijdens het manoeuvreren op het platform in aanraking met de neus en het voorste deel van de romp van de privéjet. Het getroffen toestel is een Hawker Beechcraft 400A met registratie I-AERB. Na de botsing kwamen brandweer, politie en medische hulpdiensten ter plaatse om de situatie te beoordelen. GROUND HANDLING VEHICLE COLLIDES WITH PRIVATE JET AT MILAN LINATE



A ground-handling vehicle was involved in an unusual ground collision with a Hawker Beechcraft 400A (I-AERB) private aircraft at Milan Linate Airport (LIN) on Monday morning, August 10.



The incident occurred at… pic.twitter.com/yevBCQo6im — FL360aero (@fl360aero) August 10, 2026

Vluchten tijdelijk stilgelegd

De gevolgen bleven niet beperkt tot het platform. Na de botsing werden vertrekken vanaf Linate tijdelijk stilgelegd, terwijl de opstelplaats en de omgeving werden gecontroleerd. Twee inkomende vluchten moesten daardoor uitwijken naar andere luchthavens in de regio: één naar Milan Bergamo Airport en één naar Milan Malpensa Airport. De verstoring bleef uiteindelijk beperkt tot ongeveer een half uur, waarna het vliegverkeer werd hervat.

Vliegtuig van Slam Lavori Aerei

Het getroffen toestel is van het Italiaanse Slam Lavori Aerei, een luchtvaartbedrijf dat zich onder meer bezighoudt met zakelijke en gespecialiseerde vliegoperaties. De Hawker Beechcraft 400A wordt ingezet voor korte tot middellange vluchten.