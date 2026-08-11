Bijzondere bagage dwingt KLM tot improvisatie op Schiphol

Terwijl in Birmingham het EK atletiek van start gaat, kreeg KLM op Schiphol te maken met een bijzondere uitdaging. Een polsstok van zo’n zes meter past niet door de standaard bagageafhandeling. KLM ontwikkelde daarom een speciale werkwijze om het materiaal veilig aan boord te krijgen van een reguliere Boeing 737. Topvrouw Marjan Rintel spreekt van een logistieke uitdaging.

‘Logistieke uitdaging’

Bagage van zes meter lang is niet bepaald praktisch voor een vliegreis. Toch moesten Nederlandse atleten hun eigen materiaal meenemen naar Birmingham. Daarover schrijft Rintel: ‘Een polsstok van zes meter brengt ook een logistieke uitdaging met zich mee. Op Schiphol is de bagage-infrastructuur ontworpen voor vrijwel alle vormen van bagage. Voor polsstokken van deze lengte is echter een aparte aanpak nodig. Daarom ontwikkelden onze collega’s van Cargo en Groundservices een speciaal proces, waarbij de stokken vooraf worden gecontroleerd, veilig worden opgebouwd op een palletwagen en rechtstreeks naar het vliegtuig worden vervoerd.’

Boeing 737 naar Birmingham

Het materieel ging overigens niet met een apart toestel naar Birmingham. Volgens een woordvoerder van KLM tegenover Up in the Sky werd het meegenomen op een reguliere passagiersvlucht met een Boeing 737-800. Volgens KLM-topvrouw Marjan Rintel laat de operatie zien wat er mogelijk is wanneer verschillende onderdelen van het bedrijf samenwerken. ‘Ik vind dit een mooi voorbeeld van wat er mogelijk is als collega’s over afdelingen heen samenwerken en niet denken in beperkingen, maar in oplossingen.’