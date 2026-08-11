Embraer stijgt opnieuw naar grotere hoogten

Voor het zevende kwartaal op rij ziet Embraer de zogenaamde backlog groeien, en ten opzichte van vorig jaar schiet de Braziliaanse fabrikant vooruit. Embraer weet zichzelf weer te overtreffen.

In een mondiale luchtvaartsector die wordt geplaagd door lange wachttijden, onderdelenschaarste en vertraagde afleveringen, weet Embraer een steeds grotere schare klanten aan zich te binden. Opnieuw ziet de Braziliaanse vliegtuigfabrikant de cijfers stijgen op talloze verschillende vlakken. Ook het orderboek ontving nieuwe bestellingen.

Absolute cijfers

Embraer zag de omzet in het tweede kwartaal met 23% stijgen vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2025. Daarbij kwam de operationele winstmarge in deze periode uit op 13,3%, ten opzichte van 10,5 procent een jaar eerder. Naar verwachting behaalt Embraer in heel 2026 een operationele winstmarge van 10,6 procent, vergeleken met de tien procent waarmee het eerder rekening hield. De nettowinst voor aandeelhouders nam toe met ruim honderdzeventig procent ten opzichte van een jaar eerder.

Ook het orderboek werd wederom dikker, terwijl het aantal afleveringen eveneens steeg. In het tweede kwartaal wist Embraer 65 vliegtuigen af te leveren, waarvan twintig commerciële en 45 privé- of zakenjets. Ook deze cijfers zijn gestegen vergeleken met een jaar eerder. Vorige jaar rolden er “slechts” 61 machines van de band bij de Braziliaanse fabrikant.

Nieuwe orders?

Embraer is ook nog niet klaar met het ontvangen van nieuwe orders. De fabrikant breidt snel uit in nieuwe markten, en weet zich beter stand te houden in de markten waar hij al aanwezig is. Vanwege lange levertijden bij concurrenten Airbus en Boeing, zijn veel maatschappijen geneigd om toch Embraers op te nemen in de vloot.

Ook KLM Cityhopper zinspeelt naar verluidt op een nieuwe vliegtuigorder. Deze zou de verouderde Embraer E190’s moeten vervangen op termijn. Het is echter nog niet duidelijk of de Nederlandse airline ook daadwerkelijk voor Embraer’s meest moderne jet gaat, de E195-E2, waarvan ze er al 25 in bezit heeft. KLM zou ook kijken naar de A220 van concurrent Airbus.