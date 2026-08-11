KLM vliegt al drie dagen niet naar Europese bestemming

Op de luchthaven van Catania, op Sicilië, liggen de vluchten tijdelijk stil vanwege een grote uitbarsting van de Etna. Ook KLM is al drie dagen niet meer te zien op het Italiaanse vliegveld.

Op het Italiaanse eiland Sicilië is de vulkaan de Etna uitgebarsten. Sinds zaterdag zijn er grote rookpluimen te zien, terwijl het oranje-rode lavavuur afsteekt tegen de nachtelijke hemel. Om die reden heeft de luchthaven van Catania, aan de voet van de vulkaan, alle vluchten geannuleerd. Ook KLM is getroffen; de airline moest al drie dagen op rij haar vluchten annuleren.

Vluchten worden geannuleerd

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij vliegt dagelijks op en neer naar de stad gelegen aan de oostkust van het Italiaanse eiland. Op weekenddagen doet KLM dat met vlucht KL1669, die om 09:15 vertrekt vanaf Schiphol en tegen het middaguur aankomt. Doordeweeks vertrekt vlucht KL1671 om 12:40 vanaf Amsterdam, waarna deze rond 15:30 arriveert op Sicilië.

Nadat vlucht KL1671 vrijdagmiddag al moest uitwijken naar Palermo, werden KL1669 op zaterdag en zondag geannuleerd. Ook op maandag kon de Boeing 737-900 die naar Catania zou vertrekken, niet opstijgen vanaf Schiphol vanwege de grote aswolk die zich boven de omgeving uitspreidt. Ook retourvluchten, en reizen van dochtermaatschappij Transavia, gingen niet door.

Annuleringen komen vaker voor

Het is niet de eerste keer dat vluchten naar Catania worden geannuleerd als gevolg van een uitbarsting van de Etna. De vulkaan op het Italiaanse eiland is een van de meest actieve ter wereld. De huidige uitbarsting is eigenlijk al bezig sinds het begin van dit jaar, maar bereikt momenteel de meest explosieve fase waarbij een grote aswolk boven het eiland hangt.

Als gevolg van de actieve vulkaan wordt de luchthaven van Catania, een van de drukste van Italië, met enige regelmaat gesloten. De grote wolken met vulkanisch puin en as kunnen kritieke schade toebrengen aan vliegtuigen, en met name de motoren. Mocht een vliegtuig door een aswolk vliegen, dan lopen de motoren een groot risico uit te vallen.