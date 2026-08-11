Russische piloten krijgen nog meer beperkingen opgelegd

Russische piloten krijgen opnieuw te maken met strengere regels. Luchtvaartmaatschappijen hebben hun bemanningen geïnformeerd dat zij tijdens vluchten geen foto’s of video’s meer mogen maken vanuit de cockpit. De maatregel volgt op een reeks andere beperkingen die volgens de autoriteiten zijn bedoeld om de veiligheid te verbeteren.

Geen beelden meer vanuit de cockpit

Het Russische ministerie heeft luchtvaartmaatschappijen opgedragen hun cockpitbemanningen over het nieuwe verbod te informeren, meldt Aviatorshchina. Piloten mogen tijdens vluchten geen foto’s of video’s meer maken. Ook het online delen van dergelijke beelden is niet langer toegestaan. De nieuwe regel komt op een moment dat Rusland de beperkingen in het luchtruim rond de hoofdstad verder aanscherpt vanwege de aanhoudende Oekraïense droneaanvallen.

Reeks eerdere beperkingen

Rusland heeft de afgelopen maanden al meerdere maatregelen genomen in het luchtruim rond Moskou. Rosaviatsiya, de Russische luchtvaartautoriteit, verlaagde in juli de maximale vlieghoogte rond de Moskouse luchthavens. Ook transitvluchten door het gebied rond de hoofdstad werden verboden. De maatregelen gelden onder meer voor het luchtruim rond Sheremetyevo, Vnukovo en Domodedovo. Volgens de Russische autoriteiten moeten de beperkingen de vliegveiligheid verbeteren.

Copiloten mogen niet landen

Eerder dit jaar legde S7 Airlines bovendien beperkingen op aan de landingen van copiloten. Zij mogen op de meeste luchthavens niet langer zelf landen. Die regel werd ingevoerd nadat S7 te maken kreeg met een reeks harde landingen. Vanwege een tekort aan reserveonderdelen kan de luchtvaartmaatschappij het zich niet permitteren dat vliegtuigen beschadigd raken. Alleen de gezagvoerder mag het toestel daarom aan de grond zetten, met uitzondering van een aantal luchthavens. Bovendien staat al een deel van de vloot aan de grond en is het door de sancties lastig om reserveonderdelen voor westerse vliegtuigen te verkrijgen. S7 heeft daardoor minder ruimte om toestellen uit de operatie te halen voor reparaties of onderhoud.