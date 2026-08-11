Ryanair uit kritiek op ticketverkopers: ‘Dubbel zo duur’

Ryanair haalt opnieuw uit naar online ticketverkopers die volgens de luchtvaartmaatschappij fors hogere prijzen rekenen dan op de eigen website. Uit onderzoek van Ryanair blijkt dat platforms sommige producten voor meer dan het dubbele van de reguliere prijs aanbieden. Volgens de airline betalen klanten soms zelfs 125 procent meer.

Dubbel zo duur

Volgens de luchtvaartmaatschappij wordt een gereserveerde stoel, die normaal acht euro kost, door andere platforms aangeboden voor achttien euro. Daarmee zou de klant 125 procent meer betalen dan bij een rechtstreekse boeking bij Ryanair. Ook bij ruimbagage constateert de airline een aanzienlijk prijsverschil. Een ander platform zou volgens Ryanair voor Priority boarding 31 euro vragen, terwijl dezelfde optie bij de luchtvaartmaatschappij bijna dertien euro minder kost.

Ryanair roept EU op tot ingrijpen

Volgens Ryanair zijn de prijsverschillen het gevolg van de manier waarop sommige online reisbureaus hun diensten aanbieden. De luchtvaartmaatschappij stelt dat eDreams en Tryp directe distributieovereenkomsten met Ryanair hebben geweigerd, omdat hun verdienmodel volgens de airline gebaseerd is op het doorberekenen van hogere prijzen aan consumenten. Ryanair roept daarom Europese overheden en nationale consumentenautoriteiten opnieuw op om maatregelen te nemen. Volgens de maatschappij moeten consumenten duidelijk kunnen zien hoeveel een product daadwerkelijk kost en moeten online ticketverkopers dezelfde mate van prijstransparantie bieden als de OTA-partners die door Ryanair officieel zijn goedgekeurd.

Maatregelen hebben weinig effect

Dara Brady van Ryanair stelt dat het onderzoek opnieuw laat zien dat consumenten bij bepaalde OTA’s aanzienlijk meer betalen. ‘Uit het onderzoek van Ryanair blijkt opnieuw dat eDreams en Tryp sommige producten voor meer dan het dubbele aanbieden’, zegt Brady. Volgens hem gebeurt dat ondanks eerdere en lopende maatregelen van Europese rechtbanken en toezichthouders. Daarom roept Ryanair de EU opnieuw op om harder op te treden, laat de luchtvaartmaatschappij weten.