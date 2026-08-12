Europa heeft na jaren nieuwe drukste luchthaven

Na jaren heerschappij is Londen Heathrow van de troon gestoten als Europa’s drukste luchthaven. In juli noteerde Istanbul fors meer reizigers. Volgens de Britse luchthaven zit daar een duidelijk signaal in.

In juli noteerde Istanbul een passagiersaantal van 8,15 miljoen. Dat zijn er fors meer dan op Londen Heathrow: daar passeerden die maand 7,86 miljoen reizigers. Daarmee komt er na jaren een einde aan de titel van Europa’s drukste luchthaven. Londen Heathrow was jarenlang koploper, tot aan de coronapandemie. In 2023 wonnen ze de positie terug. Tot nu.

Het betekent voor Londen Heathrow een daling van 1,5 procent ten opzichte van juli vorig jaar, en voor Istanbul een stijging van 2,3 procent. De groei is te wijzen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Nu maatschappijen daar niet op volle sterkte kunnen opereren, stappen significant meer passagiers over in de grootste stad van Turkije. Daarnaast heeft Istanbul alle voordelen: een ligging buiten de stad, een groot terrein en een luchthaven die 24 uur per dag operationeel is.

Nieuwe baan

Voor Londen Heathrow is de verstoting van de troon een duidelijk teken. De luchthaven wil niets liever dan uitbreiden. De twee start- en landingsbanen bereiken bijna hun maximale capaciteit. Daarom is het vliegveld nu bezig met een derde baan. Daarmee zou ze 150 miljoen passagiers per jaar kunnen vervoeren. De regering heeft die plannen goedgekeurd, maar het Britse Lager- en Hogerhuis nog niet.