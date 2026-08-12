Europese airline zet nieuwe 737 MAX symbolisch in naar Schiphol

Het duurt niet lang meer voordat de Roemeense luchtvaartmaatschappij TAROM haar eerste Boeing 737 MAX 8 in ontvangst neemt. De eerste vluchten vinden op symbolische wijze plaats naar Schiphol en Parijs.

Nadat het toestel flink vertraging heeft opgelopen nadert het moment nu snel. Tegen het einde van de maand ontvangt TAROM haar eerste 737 MAX 8 uit de fabriek van Boeing. Het vliegtuig ondergaat momenteel de laatste testvluchten in Seattle, en wordt klaargestoomd om richting Roemenië te vertrekken.

Eerste vlucht naar Schiphol

De allereerste vluchten staan gepland op dinsdag 1 september. De eerste twee reizen vinden plaats naar Schiphol en Parijs Charles de Gaulle, de belangrijkste hubs van partnermaatschappijen KLM en Air France. Het zijn symbolische vluchten, aangezien TAROM geen eigen loyaliteitsprogramma onderhoudt, maar exclusief gebruik maakt van Air France-KLM’s ‘Flying Blue’-programma.

De Roemeense airline werd in 2010 onderdeel van de SkyTeam-alliantie, en onderhoudt sindsdien korte lijnen met de grootste airlines binnen Air France-KLM. De banden zijn inmiddels dermate nauw dat TAROM haar eigen loyaliteitsprogramma, genaamd ‘Smart Miles, heeft stopgezet en enkel nog opereert binnen ‘Flying Blue’.

Nieuwe livery

De aankomst van de Boeing 737 MAX 8 vormt een belangrijke stap voor de nationale luchtvaartmaatschappij van Roemenië. De airline doormaakt momenteel een moeilijke financiële periode en lijdt al enkele jaren verlies. Door een steunpakket vanuit Brussel weet de Roemeense luchtvaartmaatschappij zich momenteel nog boven water te houden, maar het fundament is zwak.

De komst van nieuwe vliegtuigen kan de airline mogelijk nieuw leven inblazen. Daarom lanceerde TAROM ook een nieuwe livery, die er beduidend moderner uitziet dan haar voorganger. Ten eerste is blauw op de staart lichter geworden en doorgetrokken tot het uiteinde van de romp. Ook is het logo groter op de romp en de staart te vinden.