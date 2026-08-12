KLM komt niet meer voor de bakker: ‘Hielden er rekening mee’

Dertien jaar lang werkte KLM samen met bakkerij Carl Siegert, maar daar komt nu een einde aan. Met de uitrol van een nieuw concept zijn de broodjes kaas en eiersalade verleden tijd.

Gedurende de laatste dertien jaar leverde bakkerij Carl Siegert uit Harmelen, Utrecht, de sneetjes brood die KLM op haar Europese vluchten uitdeelde. In totaal konden meer dan honderdduizend klanten genieten van het oerhollandse bammetje kaas op brood van Carl Siegert. Nu komt daar een einde aan, aangezien KLM vanaf oktober met een nieuw concept komt: Grand Café KLM.

Geen bier en wijn meer

De airline is al langere tijd bezig met het herontwikkelen van het aanbod op Europese vluchten. Dat daarbij de boterham met kaas, die internationaal amper geliefd is, ging verdwijnen, was enigszins onvermijdbaar. Toch besloot de luchtvaartmaatschappij, in navolging van Ryanair en easyJet, de verschraling van het aanbod voort te zetten en ook de blikjes Heineken en flesjes Zuid-Afrikaanse wijn uit het gratis assortiment te schrappen.

In Grand Café KLM hebben passagiers voortaan alleen nog gratis koffie, thee, water en sinaasappelsap tot hun beschikking. Ook krijgt de reiziger een oerhollandse stroopwafel. Voor al het andere moet voortaan worden betaald, net als bij dochtermaatschappij, en tevens budgetairline, Transavia. Het nieuwe concept wordt vanaf oktober uitgerold op de vluchten van KLM.

‘Jammer, maar verwacht’

Commercieel en operationeel directeur van Carl Siegert, Michel Schröder, zegt tegenover RTL dat de bakkerij het besluit zag aankomen. ‘De laatste jaren was de luchtvaartsector zichzelf opnieuw aan het uitvinden, dus we hielden er al rekening mee dat het een keer zou stoppen.’ Toch vindt hij het wel jammer dat KLM een andere koers bewandelt. ‘Je verliest met KLM toch een mooie en grote klant.’

Toch lijkt de samenwerking tussen Carl Siegert en KLM niet helemaal voorbij. Schröder geeft aan dat een toekomstig partnerschap met de Nederlandse nationale luchtvaartmaatschappij niet uitgesloten is, maar daar kan hij nog niet verder over uitweiden. Online krijgt Carl Siegert in ieder geval veel reacties: ‘Het roept toch nostalgische gevoelens op, merk ik.’