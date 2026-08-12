Lufthansa Boeing 747 vliegt rondjes boven Duitsland

Boven het zuidwesten van Duitsland was dinsdag een opmerkelijk tafereel te zien. Een Boeing 747 van Lufthansa vloog herhaaldelijk rondjes boven het gebied. De machine was eerder gestrand in Afrika.

7700

Op vrijdag 6 augustus stond een Boeing 747-8, registratie D-ABYO, klaar voor een vlucht vanaf Johannesburg, Zuid-Afrika, naar Lufthansa’s grootste hub in Frankfurt. Het toestel vertrok volgens schema kort na 19:00 uur lokale tijd en maakte zich op voor een reis van ongeveer tien uur. Maar, niet lang nadat het vliegtuig cruisehoogte had bereikt, moest het alweer uitwijken.

In de cabine hing een vreemde, onverklaarbare geur. Om veiligheidsredenen werd besloten een landing te maken met transpondercode 7700 in Brazzaville, Congo. De gestrande passagiers en crew werden een dag later alsnog naar hun bestemming gebracht. En de D-ABYO mocht nog een dag later, na een nauwkeurige controle, via een tussenstop in Lagos, Nigeria, terugkeren naar huis.

Speciale testrondes

Hoewel de Boeing 747 al uitvoerig is nagekeken in Congo en de vlucht naar huis zonder problemen doorstaan had, voerde Lufthansa volgens protocol toch nog extra testvluchten uit boven Duitsland. ‘Het onderzoek van D-ABYO is nog aan de gang’, verklaarde een woordvoerder van Lufthansa dinsdagmiddag 11 augustus tegenover aeroTELEGRAPH.

Daarom vloog de machine bijzondere testrondes uit boven het zuidwestelijke deel van Duitsland. De Boeing 747 vertrok dinsdag kort na 17:00 uur vanaf de luchthaven van Frankfurt. Het toestel vloog in zuidelijke richting naar Karlsruhe, Straatsburg en het Zwarte Woud, alvorens een aantal keer heen en weer te vliegen. Rond 18:30 uur stond de 747 weer aan de grond op Frankfurt.

Problemen opgelost

De woordvoerder gaf eveneens aan dat het lot van de Boeing 747 afhing van de resultaten van het onderzoek. Deze bleken positief te zijn, aangezien het vliegtuig op woensdag 12 augustus alweer een vlucht naar Chicago, Verenigde Staten, op de planning heeft staan. Volgens de planning vertrekt deze vlucht kort voor 11:00 uur.