Airbus A321XLR maakt bijzondere vlucht in Europa

Een Airbus A321XLR van Iberia heeft een bijzondere vlucht uitgevoerd om de totale zonsverduistering vanuit de lucht te volgen. Het toestel vertrok vanuit Madrid en bleef bijna drie uur in de lucht. Iberia zond de beelden vanuit het vliegtuig live uit via sociale media.

Bijzondere vlucht met A321XLR

De A321XLR vertrok vanuit Madrid en volgde een speciaal uitgestippelde route om de zonsverduistering zo goed mogelijk vanuit de lucht te kunnen volgen. Het toestel klom daarbij naar ongeveer 30.000 voet. Volgens gegevens van Flightradar24 werd daarvoor de A321XLR met registratie EC-ORZ ingezet. Via de sociale-mediakanalen van de Spaanse luchtvaartmaatschappij werden beelden vanuit de lucht gedeeld. De livestream was mogelijk dankzij de nieuwe Starlink-wifi aan boord, waarmee Iberia tijdens de vlucht beelden rechtstreeks vanuit het vliegtuig naar de grond kon versturen. Daarmee diende de vlucht niet alleen als een spectaculaire manier om de eclips te bekijken, maar ook als demonstratie van de mogelijkheden van snelle internetverbindingen aan boord.

Ook voor de wetenschap

Aan boord bevonden zich daarnaast onderzoekers van het Shelios-project. Zij gebruikten de omstandigheden tijdens de vlucht voor wetenschappelijk onderzoek naar de zon. Zo werden metingen verricht aan de morfologie van de zon en werden andere onderzoeken uitgevoerd die profiteren van het uitzicht en de omstandigheden op grote hoogte. Daarmee kreeg de vlucht naast een mediagenieke ook een wetenschappelijke functie.

Airbus A321XLR

De Airbus A321XLR is de nieuwste en meest ver reikende variant van de A321-familie. Waar de reguliere A321 vooral wordt ingezet op korte en middellange afstanden, beschikt de A321XLR over een aanzienlijk groter bereik. Dat is mogelijk dankzij onder meer een extra brandstoftank, waardoor het toestel volgens Airbus tot ongeveer 8.700 kilometer kan vliegen. Daarmee kunnen luchtvaartmaatschappijen met een relatief smal en zuinig toestel ook langere intercontinentale routes uitvoeren. De A321XLR heeft daarnaast een aangepast landingsgestel, een hogere maximale startmassa en enkele aerodynamische verbeteringen. Het toestel biedt daarmee de capaciteit van een narrowbody, maar een bereik dat voorheen vooral was weggelegd voor grotere widebody-vliegtuigen.