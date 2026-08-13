Chinese C919 voor het eerst te zien in het buitenland

Voor het eerst sinds de lancering van het vliegtuig was de Comac C919 afgelopen woensdag te zien op een reguliere lijnvlucht naar het buitenland. Het toestel maakte een reis naar Mongolië.

Het was een groot feest voor de Chinese vliegtuigbouwer COMAC. Nog niet eerder zette een Chinese luchtvaartmaatschappij haar C919 in op een vlucht naar het buitenland. De narrowbody beschikt over een capaciteit van gemiddeld 168 stoelen en heeft een bereik van maximaal 5.500 kilometer. Daarmee doet de machine nog altijd onder voor zijn concurrenten, die beide minimaal duizend kilometer verder komen.

“Groot succes”

Toch is het toestel in China een groot succes. Alle grote Chinese luchtvaartmaatschappijen – Air China, China Eastern en China Southern – beschikken over meerdere exemplaren van het toestel en zetten deze in op reguliere lijnvluchten. Voorheen waren deze vluchten enkel binnen China, met uitzondering van China Eastern-vluchten naar Hongkong. Het echte buitenland bereikte voorheen nog geen enkele Chinese luchtvaartmaatschappij.

Aan Air China is het nu de eer. Woensdag vertrok een C919 van de luchtvaartmaatschappij uit Beijing rond 15:00 uur lokale tijd voor een vlucht van ongeveer twee uur naar Ulaanbaatar, Mongolië. Daar landde het toestel om 17:00 uur, alvorens de C919 zich opmaakte voor de retourvlucht naar Beijing Capital Airport. Met deze vlucht kan Air China zich verzekeren van de eer voor de eerste buitenlandse vlucht van het model.

Concurrentie

Als het aan COMAC ligt, wordt de C919 op den duur de grootste uitdager van Airbus’ A320neo en Boeings 737 MAX. Daarvoor moeten nog wel wat meer internationale vluchten plaatsvinden. Momenteel is de C919 slechts in grote delen van Azië goedgekeurd, maar ontbreekt certificering door de Amerikaanse FAA en de Europese EASA.

Onder meer Ryanairs Michael O’Leary heeft aangegeven interesse te hebben in de Chinese machine. Hoewel het waarschijnlijk vooral een publiciteitsstunt is geweest, benadrukte de topman van de prijsvechter dat hij geen problemen had met de C919. Volgens hem was Ryanair zeker bereid het toestel aan te schaffen, mits de prijs goed was en ze snel beschikbaar waren.