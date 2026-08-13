Corendon neemt afscheid van eerste Boeing 737 MAX

De Turkse tak van Corendon Airlines heeft afscheid genomen van een bijzonder toestel. De acht jaar oude Boeing was de eerste 737 MAX 8 met een Turkse registratie. Na acht jaar dienst gaat het vliegtuig naar een nieuwe operator.

Eerste Turkse Boeing 737 MAX

De Boeing, registratie TC-MKS, kwam in 2018 in dienst bij Corendon Airlines en verving een deel van de oudere 737-800’s in de vloot. Na acht jaar dienst voor Corendon is het toestel inmiddels teruggegeven aan leasemaatschappij BOC Aviation. De MAX vloog vanuit Antalya naar Tarbes in Zuid-Frankrijk en kreeg een nieuwe registratie: EI-HUC. Daar bevindt zich een grote vliegtuigopslag- en onderhoudslocatie, waar vliegtuigen worden gestald in afwachting van een nieuwe operator. Daarmee is de carrière van het toestel bij Corendon ten einde, maar is het vliegtuig zelf nog lang niet afgeschreven. Met een leeftijd van ongeveer acht jaar is de 737 relatief jong en kan het toestel nog jarenlang worden ingezet.

Corendon blijft Boeing vliegen

Het vertrek van dit toestel betekent overigens niet dat Corendon Airlines afscheid neemt van de Boeing 737 MAX. De maatschappij vliegt nog altijd met meerdere 737 MAX 8’s en beschikt daarnaast over Boeing 737-800’s. De vlootstrategie van de groep verschilt bovendien per maatschappij: Corendon Dutch Airlines heeft bijvoorbeeld de overstap naar de grotere 737 MAX 9 al grotendeels gemaakt, terwijl de Turkse maatschappij een combinatie van 737-800’s en 737 MAX 8’s blijft gebruiken.

SunExpress versnelt vlootvernieuwing

Corendon is niet de enige Turkse vakantievlieger die momenteel naar de Boeing-vloot kijkt. Ook SunExpress, een joint venture van Turkish Airlines en Lufthansa, overweegt sneller over te stappen naar de MAX. Volgens de maatschappij zorgen de aanhoudend hoge brandstofprijzen voor extra druk om met zuinigere vliegtuigen te vliegen. ‘Met 64 extra Boeing-vliegtuigen die de komende jaren worden geleverd, hebben we de flexibiliteit om onze vloot verder uit te breiden of de vernieuwing van onze bestaande vloot te versnellen’, aldus een woordvoerder tegenover ch-aviation.