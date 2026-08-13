In beeld: Boeing 787 landt op “moeilijkste” vliegveld van Europa

Nog nooit eerder landde een Boeing 787 Dreamliner op de luchthaven van Madeira. Het Portugese vliegveld staat bekend als een van de moeilijkste van Europa en verwelkomde dinsdag een bijzondere bezoeker.

Tegen 14:30 uur lokale tijd vloog dinsdagochtend een bijzondere bezoeker over de luchthaven van Funchal Cristiano Ronaldo. Het betrof een Boeing 787 Dreamliner van de Saoedi-Arabische overheid die een bezoek bracht aan de Portugese eilanden. Na een korte overvlucht keerde het vliegtuig om, waarna het veilig wist te landen op de luchthaven van Funchal.

Bijzondere gasten

Het is onduidelijk wat de Boeing 787 Dreamliner precies kwam doen, aangezien er geen staatsbezoek gepland stond. Volgens ingewijden waren leden van de Saoedische koninklijke familie aanwezig, die op bezoek gingen bij de eigendommen die zij op de tropische eilanden bezitten. Een dag later vertrok de Dreamliner alweer vanaf het Portugese vliegveld.

Voor het eerst een Dreamliner

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een Boeing 787 Dreamliner een bezoek brengt aan de luchthaven op Madeira. Dagelijks doen talloze Airbus A320’s en Boeing 737’s het vliegveld van Funchal aan, maar widebody-vliegtuigen ontvangt het vliegveld amper. Met slechts 2.781 meter is er ook amper ruimte voor een zwaarbeladen Boeing 787 Dreamliner of Airbus A350.

Daarbij komt ook nog eens het moeilijke karakter van de luchthaven van Funchal. Behalve de relatief korte start- en landingsbaan is het vliegveld ook berucht om de moeilijke draai die moet worden gemaakt. Tijdens de approach worden vliegtuigen bovendien geteisterd door straffe zijwinden, met aan de ene kant een diepe afgrond en hoge bergen aan de andere kant.

Moeilijkste vliegvelden van Europa

De luchthaven van Madeira behoort dan ook zeker tot het rijtje van moeilijkste vliegvelden van Europa. Dit rijtje wordt verder bevolkt door vliegvelden als Innsbruck, met zijn hoge bergpieken, Gibraltar, met zijn bijzondere windsituaties, Skiathos, met zijn extreem korte landingsbaan, en Londen City Airport, met zijn steile approach.