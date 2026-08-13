KLM-medewerkers krijgen 24 weken verlof voor ‘gendertransitie’

KLM-medewerkers kunnen voortaan betaald verlof opnemen voor een gendertransitie. Dat is de benaming voor het proces waarbij iemand van geslacht verandert. Het gaat om maximaal 24 weken transitieverlof binnen een periode van tien jaar. Dat blijkt uit de afspraken die de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) tijdens de cao-onderhandelingen met KLM heeft gemaakt.

Maximaal 24 weken betaald verlof

Volgens de vakbond kan het verlof bijvoorbeeld worden gebruikt voor afspraken of behandelingen binnen een medisch of psychologisch traject, maar ook voor praktische, sociale of administratieve veranderingen. Ook herstel na een medische ingreep kan onderdeel zijn van het verlof. De precieze duur wordt afgestemd met de medewerker, de behandelend genderpsycholoog of regiebehandelaar/BIG-arts en de bedrijfsarts. De regeling is daarmee breder dan alleen verlof voor een medische behandeling en moet ruimte bieden voor de verschillende onderdelen van een transitie.

Geen ziekmelding nodig

Medewerkers die transitieverlof opnemen, hoeven zich daarvoor niet ziek te melden. Het verlof wordt volledig doorbetaald en staat los van het reguliere ziekteverlof. Daarmee wordt de gendertransitie binnen de cao als een afzonderlijke reden voor verlof behandeld. Een eventuele ziekmelding staat daar los van en valt onder de gebruikelijke regels rond ziekte.

Inclusiviteit

De regeling past bij het bredere diversiteits- en inclusiebeleid van KLM. De luchtvaartmaatschappij zegt te streven naar een werkomgeving waarin iedereen zich welkom, gerespecteerd en erkend voelt. KLM stelt dat het personeelsbestand de diversiteit van de samenleving en haar klanten moet weerspiegelen en noemt daarbij onder meer verschillen in leeftijd, gender, seksuele oriëntatie en culturele achtergrond. De maatschappij heeft daarnaast verschillende interne netwerken voor medewerkers, waaronder Over the Rainbow, dat zich richt op de LGBTQI+-gemeenschap. Ook zegt KLM via trainingen, workshops en andere initiatieven te werken aan een inclusieve bedrijfscultuur.