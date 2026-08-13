TUI overweegt minder toestellen door vliegtaks: ‘Allereerst politiek’

TUI overweegt het aantal vliegtuigen dat in België is gestationeerd te verminderen vanwege de hogere vliegtaks. De operator heeft momenteel ongeveer twintig vliegtuigen in België gestationeerd en sluit niet uit dat een deel daarvan verdwijnt. Daarmee dreigt TUI hetzelfde pad te volgen als Ryanair, dat eerder al vliegtuigen uit België weghaalde.

TUI waarschuwt voor gevolgen

De Belgische vliegtaks zorgt volgens TUI-topman Sebastian Ebel voor een ongunstige situatie voor de luchtvaartmaatschappij. ‘Het belastingklimaat is negatief in België’, zegt hij tegenover L’Echo. Volgens hem kan dat gevolgen hebben voor de omvang van de Belgische vloot. ‘We zouden het aantal vliegtuigen kunnen verminderen, maar de vraag is allereerst politiek’, aldus Ebel. Hij legt daarmee de verantwoordelijkheid bij de overheid. ‘De Belgische regering moet beslissen of ze nog steeds een betaalbaar vakantieaanbod wil voor mensen met minder middelen.’

Gevolgen voor 2.100 medewerkers

TUI heeft in België ongeveer 2.100 personeelsleden in dienst. Als de touroperator daadwerkelijk besluit het aantal gestationeerde vliegtuigen verder te verminderen, kan dat gevolgen hebben voor de Belgische werkgelegenheid. Vooralsnog heeft TUI echter niet aangekondigd hoeveel vliegtuigen eventueel zouden verdwijnen of welke bases daardoor geraakt zouden worden. Ebel spreekt alleen over de mogelijkheid om het aantal vliegtuigen te verminderen en benadrukt dat de uiteindelijke beslissing volgens hem mede een politieke kwestie is.

Vliegtaks in België

Hoewel de Belgische vliegtaks aanzienlijk lager ligt dan die in Nederland, zorgt de verhoging toch voor kritiek. Volgens De Tijd wilde de Belgische regering de belasting voor alle vluchten aanvankelijk verhogen naar 10 euro per ticket. Uiteindelijk werd het voorstel aangepast. Voor vluchten van minder dan 500 kilometer blijft het tarief 10 euro, terwijl vluchten van 500 kilometer en meer vanaf 2027 met 7 euro worden belast, in plaats van de huidige 5 euro. In Nederland bedraagt de vliegbelasting in 2026 al 30,25 euro per passagier, ongeacht de afstand. Vanaf 2027 wordt de Nederlandse vliegbelasting bovendien afhankelijk van de vliegafstand. Voor lange vluchten geldt dan een tarief van 70,86 euro per passagier.

Minder activiteiten

Het terugschroeven van het aantal vliegtuigen zou niet de eerste inkrimping van TUI in België zijn. Vorig jaar stopte TUI met vluchten naar verre bestemmingen vanuit het land. In januari van dit jaar werden ook de vluchten vanaf de luchthaven van Luik beëindigd. Daarnaast sluit TUI in het voorjaar van 2027 de basis op Antwerp Airport. Eerder liet TUI tegenover VRT weten dat het vertrek uit Antwerpen vooral te maken heeft met een efficiëntere inzet van de vloot. Vanaf de luchthaven kunnen alleen kleinere Embraer-toestellen worden ingezet, terwijl TUI op grotere luchthavens ook Boeing’s kan gebruiken.