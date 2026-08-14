Air Belgium opent nieuwe route met Boeing 747: ‘Van groot belang’

Air Belgium heeft de eerste vlucht uitgevoerd naar Ashgabat International Airport in Turkmenistan. De Boeing 747 vormt daarmee een nieuwe schakel in het vrachtvervoer tussen Azië en Europa. Volgens de airline is de nieuwe verbinding van groot belang.

Vlucht naar Turkmenistan

De grootste luchthaven van Turkmenistan noemt de komst een belangrijke ontwikkeling voor de internationale vrachtverbindingen van het land. De nieuwe verbinding moet de handels-, economische en logistieke samenwerking tussen Turkmenistan en België verder versterken. Voor de airline biedt Ashgabat tegelijkertijd een strategische positie voor het vervoer van vracht vanuit Azië richting Europa.

‘Van groot belang’

Mathieu Wituk, directeur Ground Operations bij Air Belgium, noemt de eerste vlucht een belangrijke stap voor de maatschappij en spreekt zijn waardering uit voor de samenwerking met de luchthaven. Hij zegt dat Air Belgium zeer verheugd is met de mogelijkheid om voor het eerst naar Ashgabat te vliegen en bedankt de luchthaven. Volgens Wituk hoopt Air Belgium de samenwerking de komende jaren voort te zetten. De nieuwe verbinding is volgens hem vooral waardevol omdat de maatschappij hiermee vracht vanuit Azië naar België kan vervoeren. ‘Dit was onze eerste vlucht naar Ashgabat en we zijn zeer verheugd met deze mogelijkheid’, aldus Wituk tegenover Turkmeense media. Hij voegde daaraan toe dat de route voor Air Belgium van groot belang is.

Ashgabat als logistieke hub

Air Belgium ziet Ashgabat International Airport als een interessante locatie voor internationale vrachtoperaties. Volgens Air Belgium-CEO Georges Chashati speelt de luchthaven een belangrijke rol als logistiek knooppunt en beschikt deze over voorzieningen die van belang zijn voor internationale vrachtvluchten, waaronder mogelijkheden voor het tanken en onderhouden van vliegtuigen. Turkmenistan wil de positie van het land als transportverbinding tussen Azië en Europa verder uitbouwen.