Airbus met medisch noodgeval: vier cabineleden tegelijk ziek

Een binnenlandse vlucht van Frontier Airlines liep bijzonder af. Vlak voor de landing riepen de piloten een medische noodtoestand af. Vier van de vijf cabineleden waren aan boord ziek geworden.

Vlucht F91046 van Frontier Airlines begon als doodgewone vlucht. Op 13 augustus steeg de Airbus A321 op vanaf Cleveland in Ohio. In twee uur en 18 minuten vloog het toestel naar Fort Lauderdale in Florida. Aan boord zaten 230 passagiers. Maar vlak voor de landing nam de vlucht een opvallende wending.

De piloten namen contact op met de luchtverkeersleiding van Miami, die ook de naderingen voor Fort Lauderdale afhandelt. Ze vroegen of er na de landing medische assistentie bij de gate kon staan. Vier van de vijf cabineleden hadden tijdens de vlucht hoofdpijn ontwikkeld en waren misselijk. Door het incident zijn de terugvlucht en de vlucht de dag daarop geannuleerd.

Waarom het cabinepersoneel van Frontier Airlines hoofdpijn en misselijkheid ontwikkelde is niet duidelijk, maar het had zeer waarschijnlijk te maken met een zogenaamd fumes-incident. De meest voorkomende oorzaak is als motorolie verdampt en in het aircosysteem van het vliegtuig terecht komt. In de cabine wordt dit weer ingeademd en kan klachten als hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid veroorzaken.

Boeing aangeklaagd

Incidenten met zogenoemde ‘bleed air’ komen vaker voor bij zowel Airbus als Boeing. In december vorig jaar klaagde een Amerikaanse professor de Amerikaanse vliegtuigfabrikant aan, nadat hij naar eigen zeggen chronische hersen- en ademhalingsproblemen opliep. Tijdens het wachten voor de gate vulde het vliegtuig zich met ‘de geur van vieze sokken.’ Toen de professor zich een dag na de vlucht nog ellendig voelde, zocht hij medische hulp. Daarna klaagde hij Boeing aan voor de hinder die hij nog dagelijks ervaart.