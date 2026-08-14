Boze burgers naar rechter om Brussels Airport: ‘Veel lawaai’

Een groep van 42 gezinnen uit de Brusselse westrand stapt naar de rechtbank vanwege de nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Volgens het burgercollectief Bruegelvogelvrij is de zogenoemde Crucke-route onrechtmatig ingevoerd en zorgt die voor ernstige geluidsoverlast, verstoorde nachtrust en een aantasting van de leefkwaliteit. ‘Het is nog nooit zo luid geweest’, zegt een omwonende.

Nieuwe route zorgt voor overlast

Sinds augustus 2025 gebruiken vliegtuigen bij landingen op baan 07L van Brussels Airport een RNP-procedure. Daardoor volgen ze een veel rechtere en vaste aanvlieglijn dan voorheen. Volgens de actievoerders concentreert de geluidsoverlast zich daardoor sterker boven dezelfde woongebieden. Op drukke momenten zou iedere twee à drie minuten een vliegtuig overvliegen, waardoor bewoners telkens opnieuw met geluid te maken krijgen. De gemeenten Lennik, Dilbeek, Pajottegem, Roosdaal en Tervuren uitten eveneens kritiek op het gebruik van baan 07L en roepen op het gebruik ervan te minimaliseren.

‘Automatisch wakker’

Voor de 42 gezinnen is de maat vol. Zij stellen dat de route aanvankelijk als tijdelijke maatregel werd ingevoerd, maar inmiddels meerdere keren is verlengd. De huidige regeling loopt volgens het collectief tot oktober 2026. Vooral de geluidsoverlast tijdens de nacht zorgt voor frustratie. Initiatiefnemer Eddy Cousin zegt dat metingen bij overvliegende vliegtuigen pieken van 80 tot 85 decibel laten zien. ‘Wanneer hier een vliegtuig overvliegt, loopt het geluidsniveau volgens onze metingen op tot 80 à 85 decibel. Je wordt er automatisch wakker van’, zegt hij tegenover HLN. Volgens Cousin is er ’s nachts alleen tussen 2.00 en 4.00 uur een periode waarin de overvliegende vliegtuigen uitblijven. ‘Dat is niet meer vol te houden’, voegt hij toe.

Meer vliegtuigen boven Brussel

De klachten komen niet alleen uit de Vlaamse gemeenten aan de westkant van Brussel. Ook Brusselaars zeggen dat de nieuwe route voor fors meer hinder zorgt. Zo zegt Lies Ryckeboer uit Koekelberg dat de overlast begin augustus sterk toenam. Vooral de nachtelijke vluchten hakken erin: volgens haar vlogen vliegtuigen tot bijna 3.00 uur over, waarna het geluid voor 6.00 uur alweer terugkeerde. ‘Ik heb nog geen drie uur kunnen slapen. Het is nog nooit zo luid geweest. Het is een marteling’, zegt ze. Volgens Ryckeboer hebben ook haar twee jonge kinderen last van het lawaai. Haar oudste zou nerveus worden van het constante geluid, terwijl haar jongste er volgens haar door wakker wordt. Ryckeboer is betrokken bij Free Air 4 Brussels, een vereniging die inwoners informeert over de vliegtuigoverlast en zelf eveneens juridische stappen overweegt.

Rechtszaak

De juridische druk rond de vliegroutes van Brussels Airport neemt de afgelopen tijd verder toe. Het Brussels Gewest diende op 29 juli een milieustakingsvordering in bij de Franstalige burgerlijke rechtbank, terwijl ook de gemeente Koekelberg een procedure zou zijn gestart. In Lennik werd eerder al besloten een advocaat in de arm te nemen en juridische stappen voor te bereiden tegen het toenemende gebruik van baan 07L. Volgens Bruegelvogelvrij hebben honderden klachten bij AirMediation tot nu toe onvoldoende verandering gebracht. Het collectief verwijt de overheid bovendien dat een structurele oplossing en een toekomstplan met inspraak van omwonenden uitblijven. De uitspraak in de zaak van de 42 gezinnen wordt naar verwachting pas in het voorjaar van 2027 verwacht.