NAVO-gevechtsvliegtuigen schieten drone neer in Europa

NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Volgens de Letse autoriteiten was de drone van koers geraakt door Russische elektronische oorlogsvoering.

Drone onderschept boven Letland

De drone kwam het Letse luchtruim binnen en werd boven de regio Balvi, niet ver van de Russische grens, door NAVO-gevechtsvliegtuigen onderschept en neergeschoten. Het Letse ministerie van Defensie maakte niet bekend waar de drone vandaan kwam of om welk type toestel het ging. Volgens de autoriteiten was de dreiging inmiddels geweken. De Letse krijgsmacht waarschuwt wel voor nieuwe incidenten, meldt Reuters. ‘Zolang de Russische agressie in Oekraïne voortduurt, is het mogelijk dat buitenlandse drones opnieuw het Letse luchtruim binnenkomen of naderen’, aldus de krijgsmacht.

Tweede onderschepping in korte tijd

De Baltische staten hebben de afgelopen periode vaker te maken gehad met drones die vanuit het oorlogsgebied van hun koers afweken. In juni schoten Franse gevechtsvliegtuigen eveneens een drone neer boven Letland. Ook eerder dit jaar kwamen twee vermoedelijk Oekraïense drones neer in Letland. De toestellen zouden waarschijnlijk onderweg zijn geweest naar Russische doelen, onder meer in de omgeving van havens aan de Finse Golf. Letland, Estland en Litouwen hebben echter geen toestemming gegeven om hun luchtruim te gebruiken voor aanvallen op Russische doelen. De situatie is voor de Baltische landen extra gevoelig omdat zij direct grenzen aan Rusland en sinds de Russische invasie van Oekraïne hun militaire paraatheid aanzienlijk hebben verhoogd.

Finland neemt voorzorgsmaatregelen

Ook Finland nam vrijdag maatregelen vanwege de mogelijke dreiging van drones. Het land stelde tijdelijk beperkingen in voor de scheepvaart in delen van de oostelijke Finse Golf en beperkte het luchtruim nabij de Russische grens. Volgens de Finse autoriteiten ging het om een voorzorgsmaatregel om de veiligheid van omstanders te waarborgen en de autoriteiten voldoende ruimte te geven om eventuele drones te bestrijden. De ontwikkelingen kwamen op dezelfde dag waarop vanuit Rusland nieuwe droneaanvallen werden gemeld.