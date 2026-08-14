Passagiers van Boeing 787 staan 40 uur aan de grond

Een Boeing 787-9 van Biman Bangladesh vloog begin augustus van Toronto via Rome naar Dhaka. Normaal gesproken staat het toestel tijdens de tussenstop slechts anderhalf uur aan de grond. Deze keer werd dat veertig uur. En de passagiers konden geen kant op.

De Boeing 787-9 van Biman Bangladesh Airlines, registratie S2-AJY, vertrok op 6 augustus als reguliere lijndienst vanaf de luchthaven van Toronto. De eerste bestemming was Rome. Na een korte tussenstop zou het toestel door vliegen naar Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Die dag liep dat echter anders. De machine kreeg te maken met een technisch probleem. Alle 259 passagiers moesten aan boord wachten tot het issue was opgelost. Dat duurde zo’n acht uur. De technische dienst kreeg het niet opgelost en daarna werden alle inzittenden naar de terminal gebracht.

Slechts 90 passagiers konden vervolgens in hotels worden ondergebracht. 170 moesten op het vliegveld van Rome blijven. De reden: de meeste reizigers hadden een Bengaals paspoort. Daardoor konden ze in Italië geen visum krijgen.

Om het technische probleem met de Boeing 787 op te lossen, moest Biman Bangladesh Airlines uiteindelijk twee technici met reserveonderdelen opsturen van Dhaka naar Rome. In de tussentijd konden de passagiers niet naar alternatieve vluchten worden omgeboekt, en er was ook geen vervangend toestel beschikbaar in de kleine vloot van de Bengaalse maatschappij. Uiteindelijk verbleven de reizigers bijna veertig uur in Rome, alvorens ze naar Dhaka konden vliegen.

24 uur in een A380

Vorige maand nog overkwam het passagiers van een A380 van Emirates dat ze 24 uur vast zaten in het toestel. Door slecht weer moest het vliegtuig uitwijken. Door die diversion had het cabinepersoneel de diensttijd overschreden en mochten ze niet verder werken. Omdat de route van Dubai naar Hangzhou normaal gesproken met een A350 wordt uitgevoerd, was er ook geen vervangend personeel beschikbaar. De passagiers zaten vervolgens urenlang opgesloten in de A380.