Suriname belooft verbetering: SLM mogelijk van zwarte lijst

Suriname komt een belangrijke stap dichter bij verwijdering van de EU Air Safety List. Dat is de ‘zwarte lijst’ van Brussel waarop luchtvaartmaatschappijen staan die de EU niet mogen binnenvliegen. EASA heeft de laatste inspectie bij de Surinaamse luchtvaartautoriteit CASAS afgerond. Daarmee begint voor het land een minstens zo belangrijke fase: aantonen dat de verbeteringen daadwerkelijk en blijvend zijn doorgevoerd.

EASA voert laatste inspectie uit

EASA voerde van 4 tot en met 7 augustus de laatste inspectie uit bij CASAS. Tijdens het bezoek beoordeelden deskundigen de voortgang van het eerder opgestelde Corrective Action Plan (CAP). De EASA-experts bezochten daarnaast verschillende lokale airlines om te controleren of de verbeteringen zich ook daadwerkelijk vertalen naar de dagelijkse praktijk. Dat is van belang omdat Brussel niet alleen wil zien dat regelgeving en procedures op papier zijn aangepast, maar vooral dat CASAS in staat is om die regels effectief te handhaven en luchtvaartmaatschappijen structureel te controleren, melden Surinaamse media.

Grote stap voor SLM

Als het traject succesvol wordt afgerond en Suriname daadwerkelijk van de lijst wordt geschrapt, kan SLM weer zelfstandig naar Europa vliegen. Voor de vluchten naar Schiphol huurt de maatschappij momenteel een vliegtuig van een ander bedrijf. Zodra het vliegverbod wordt opgeheven, kan SLM haar eigen vliegtuigen weer inzetten voor Europese vluchten. Dat geeft de maatschappij meer vrijheid in de uitvoering van vluchten en kan bovendien ruimte bieden om de verbinding tussen Paramaribo en Amsterdam uit te breiden.

CAP moet vertrouwen herstellen

Het Corrective Action Plan vormt de kern van de hervormingen. Daarin zijn maatregelen vastgelegd waarmee de tekortkomingen moeten worden aangepakt. Het gaat daarbij niet om één enkele verbetering, maar om het versterken van het volledige toezichtssysteem. Het uiteindelijke doel van het traject is dan ook niet alleen om het vliegverbod op te heffen, maar om het vertrouwen in de capaciteit van CASAS structureel te herstellen.

Europese zwarte lijst

De Europese Commissie plaatste eerder alle luchtvaartmaatschappijen die door de Surinaamse autoriteiten zijn gecertificeerd op de EU Air Safety List. Aanleiding waren ernstige tekortkomingen in het nationale veiligheidstoezicht. Europese deskundigen constateerden onder meer een gebrek aan gekwalificeerd personeel, ineffectieve toezichtprocessen op het gebied van vluchtuitvoering en luchtwaardigheid en onvoldoende naleving van internationale veiligheidsstandaarden. Brussel stelde daarbij nadrukkelijk dat het probleem niet primair bij individuele luchtvaartmaatschappijen lag, maar bij het vermogen van de nationale luchtvaartautoriteit om effectief toezicht uit te oefenen. Daarom werden alle maatschappijen met een Surinaams Air Operator Certificate (AOC) onder het Europese verbod geplaatst.