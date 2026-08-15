Dit vliegtuig in Nederland is van ver gekomen

Het is een vreemde vogel, hier op Teuge, een Maule M7-235. Deze vogel is van ver gekomen. Nu eens niet in een container maar zoals het een ware vogel betaamt: vliegend.

Bushplane vloog helemaal van Alaska naar Teuge

Dit bijzondere vliegtuig komt uit Alaska waar deze kisten en hun enorme wielen zijn zoals de fietsen bij ons. Door de tundra-wheels kan de Maule landen en starten op alle denkbare plekken. We hebben het allang niet meer over “vliegvelden” of zelfs “air-strips”. Deze kisten landen en starten daar waar de piloot heen wil. Op berghellingen, op kiezelstripjes langs rivieren, op stranden en moerassige weiden. Met de 235 pk sterke 6-cylinder Lycoming op de neus trekt de Maule ongeveer overal uit. Met 4 personen weegt ie maximaal 1100 kg.

Door die enorme banden zakt de kist niet weg, trekt zich niets aan van rotsen en plassen en is dus een echte bushplane.

De Maule M7-235 met registratie N7235A, Foto: Goof Bakker

Dus wat moet zo’n kist nou in ons aangeharkte landje met zijn liefdevol onderhouden gras-vliegveldjes en restrictieve regels? De Maule M7 is hier om avonturiers te bevredigen. Deze prachtige taildragger is gestald bij Blue Tail Aviation op Teuge. Toch al een wat uitzonderlijke vliegschool. Ze beginnen hier namelijk meteen op het hoogste niveau: in Cirrus SR20 en 22 met alle denkbare toeters en bellen maak je daar je eerste uren. Da’s heel anders dan in een 150 of Archer. Je wordt direct ondergedompeld in het soort vliegen dat past bij de leerlingen van deze school: hoog opgeleid, welvarend en dromend van lange reizen met het eigen vliegtuig. Daarin voorziet Blue Tail ook. Het organiseert reizen met de Cirrus naar verre, fraaie en exotische oorden voor hun klanten.

En dan is daar nu de Maule M7-235. Als je hem ziet staan is hij het volstrekte contrast van de strakke, gladde Cirrus. Het is een staartwielkist met een wat lompe vorm, duidelijk toegespitst op zijn rol. Niet mooi, wel effectief.

Lange toch voor Maule M7-235

De tocht naar Teuge voldeed aan het avontuur gevoel. Vanuit Alaska, via Labrador, Groenland, IJsland en Schotland, gehuld in dompelpakken en met een enorme brandstoftank vloog safety-pilot Olivier van Dijk met de eigenaar in dik zestig uur naar Teuge. Over de eindeloze leegtes van Alaska en Canada, waar als de kist in problemen kwam zijn eigenschappen enorm te pas komen, de ijskoude zee tussen Labrador en Groenland en IJsland, waar de oncomfortabele immersion-suites verplicht zijn en natuurlijk door het ingewikkelde luchtruim van Nederland.

En nu kun je hier, bij Blue Tail Aviation de Maule M7-235 aan de tand voelen. Ervaren hoe de kist zich op een strakke betonnen baan gedraagt met die bolle do-nuts. Hoe langzaam je kunt vliegen (45 kts stall) en hoe kort je kunt landen en starten. Of heel stiekem op de uiterwaarden en je dan in de wildernis wanen…