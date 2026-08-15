Nèt zo easy: over het voor de neus van KLM weggekaapte easyJet

Nèt zo easy: de sympathieke oranje prijsvechtersbaas easyJet is onlangs in de constant-graaiende klauwen beland van een stel Amerikaanse Miljardairs. Isdagoe? Goof & Goot twijfelen.

EasyJet opgeslokt

Want het alternatief voor easyJet is: opgeslokt worden door een National Carrier (blauw of kraanvogel). Met belastinggeld. En dat alleen maar om een concurrerende luis-in-de-pels uit te schakelen. Moeten we toch ook niet willen, als aandeelhouder, stedentripper of vakantieganger?

Dan de Dakota, waar je de vrouwenhanden nog aan/in/op kunt voelen. Althans volgens een Colombiaanse of Paraguayaanse bush-piloot, die de oude dame nog steeds dagelijks bevliegt. En de hartenkreet van een niet nader te noemen airline-bobo, dichtbij de bron: ‘We gingen van Boeing naar Airbus en we dachten, nu zijn onze trubbels voorbij.’ Niet dus. Ook een Airbus kan heel goed stuk. Verder: ‘Single Aisle’. Wie gaat dat al decennia gapende gat nu eindelijk eens afdoende vullen?

Dan: blussen wordt steeds nodiger, vindt de Global Warming. Vindt ook Europa. Vindt ook Van der Leyen. Maar moet dat dan met Canadairs, die pas in 2031 geleverd worden? Of volgend jaar al, met gepensioneerde crop-dusters? Waarvan er nog een heel stel op Lelystad staan te niksen? Dat laatste blijkt namelijk lastiger dan gedacht. Kunstmest sproeien is al niet zonder risico’s, maar als je in één keer tweeduizend liter boven de Hoge Veluwe dumpt liggen stante pede je vleugels eraf! Hoe dat komt? Luister maar!

Podcast Goof & Goot Praten Piloot

De podcast over luchtvaart die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

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