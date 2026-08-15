Transavia-passagiers gestrand in Spanje: ‘Technisch defect’

Passagiers van Transavia zijn op Gran Canaria gestrand nadat hun vlucht naar Schiphol op het laatste moment werd geannuleerd. Volgens Transavia was een technisch defect de aanleiding voor de annulering. De luchtvaartmaatschappij zegt tegenover Up in the Sky gedupeerde reizigers tegemoet te komen met een alternatieve vlucht en vergoeding van bepaalde kosten.

Vlucht naar Schiphol geannuleerd

Vlucht HV6522, met PH-YHX, van Las Palmas de Gran Canaria naar Amsterdam is geannuleerd. Dat blijkt ook uit informatie van Flightradar24. Transavia bevestigt dat sprake was van een technisch probleem. ‘Het klopt dat vlucht HV6522 van Las Palmas de Gran Canaria naar Schiphol is geannuleerd. De aanleiding is technisch’, laat een woordvoerder weten. Hoe het technische defect precies is ontstaan en om welk onderdeel of systeem het gaat, maakt de maatschappij niet bekend. Voor de betrokken reizigers betekent de annulering dat hun terugreis naar Nederland niet volgens planning kon doorgaan.

Passagiers hebben recht op vergoeding

Transavia zegt de gedupeerde reizigers te ondersteunen bij hun terugreis. ‘Passagiers hebben recht op een volledige terugbetaling of een passende alternatieve vlucht. Eventuele meerkosten voor een vervangende vlucht, als ook redelijke kosten voor verzorging, worden vergoed’, laat de woordvoerder weten. Daarnaast wijst de maatschappij erop dat passagiers volgens EU261 ook recht hebben op compensatie. Daarmee kunnen zij aanspraak maken op een extra vergoeding.

Transavia: veiligheid staat voorop

Transavia benadrukt dat de beslissing om de vlucht te annuleren is genomen vanuit veiligheidsoverwegingen. ‘We begrijpen dat dit heel vervelend is voor de betreffende passagiers.’ De maatschappij voegt daaraan toe: ‘Veiligheid staat altijd voorop.’