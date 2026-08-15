Transavia-topman uit zorgen over Lelystad Airport

Transavia-topman Paul Terstegge ziet mogelijkheden voor Lelystad Airport, maar plaatst ook vraagtekens bij de commerciële haalbaarheid van de luchthaven. Tegelijkertijd zijn nieuwe mogelijkheden voor de luchtvaartmaatschappij belangrijk, omdat groei vanaf de bestaande Nederlandse bases volgens Terstegge nauwelijks mogelijk is.

Toekomst Lelystad Airport

Tijdens zijn bezoek aan Lelystad Airport ging Terstegge in gesprek met luchthavendirecteur Jan Eerkens over de toekomst van de luchthaven. ‘Het is bijzonder om zo’n nieuwe maar ongebruikte luchthaven te zien, waar al jaren geleden veel geld in is geïnvesteerd, maar die nog altijd niet voor passagiersvluchten kan worden gebruikt’, schrijft Terstegge op LinkedIn. Hoewel het kabinet de ambitie heeft uitgesproken om Lelystad Airport te openen, benadrukt hij dat daarbij verschillende belangen moeten worden afgewogen. Het gaat volgens hem niet alleen om de luchtvaart, werkgelegenheid en de bereikbaarheid van de regio, maar ook om de belangen van omwonenden en het klimaat. ‘En dus moeten we met verschillende stakeholders in gesprek blijven en werken aan duidelijkheid voor alle betrokkenen’, aldus de Transavia-topman.

Transavia houdt slag om de arm

Voor Transavia kan een eventuele opening van Lelystad Airport interessant zijn, omdat de maatschappij naar eigen zeggen tegen de grenzen van haar huidige Nederlandse bases aanloopt. ‘Nieuwe mogelijkheden zijn voor ons relevant, omdat groei vanaf onze huidige bases in Nederland nauwelijks mogelijk is’, schrijft Terstegge. ‘Tegelijkertijd hebben wij zorgen of de huidige plannen voor Lelystad ons voldoende perspectief kunnen bieden om daar als luchtvaartmaatschappij rendabel te kunnen opereren.’ Daarmee maakt Transavia duidelijk dat een opening van de luchthaven op zichzelf niet betekent dat de maatschappij er automatisch vluchten zal gaan uitvoeren. De economische haalbaarheid speelt daarbij een belangrijke rol. Terstegge laat weten dat Transavia de ontwikkelingen nauwlettend blijft volgen.

Opening blijft onzeker

Lelystad Airport is al jaren gereed voor grootschalige passagiersvluchten, maar wacht nog altijd op toestemming om die functie daadwerkelijk te vervullen. De luchthaven werd oorspronkelijk ontwikkeld om een deel van de groei van Schiphol op te vangen, maar de opening is door politieke, juridische en milieukwesties telkens uitgesteld. Voor Transavia is vooral van belang of de luchthaven voldoende commerciële mogelijkheden biedt om rendabel te kunnen opereren. Daarmee ligt er niet alleen een politieke en infrastructurele opgave, maar ook een zakelijke: Lelystad Airport zal luchtvaartmaatschappijen voldoende perspectief moeten bieden om daadwerkelijk vluchten vanaf de luchthaven uit te voeren.