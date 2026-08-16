Bizar incident in de lucht: ‘Had rampzalig kunnen aflopen’ (video)

Een luchtverkeersleider kreeg onlangs te maken met een uiterst ongebruikelijke situatie toen twee vliegtuigen met vrijwel dezelfde callsign vlogen. Het ging om twee toestellen van American Airlines die zich volgens de verkeersleider vrijwel recht op elkaar af bewogen.

Bizar incident in de lucht

De situatie ontstond toen American 2482 contact maakte met de verkeersleiding. Kort daarna bleek dat er nóg een toestel met een identieke callsign op dezelfde frequentie actief was. De verkeersleider merkte dat hij te maken had met twee afzonderlijke vluchten die op verschillende procedures zaten: de ene bevond zich op een arrival, terwijl de andere op een departure zat. Dat zorgde voor verwarring in de communicatie, waarbij opdrachten en meldingen meerdere keren moesten worden herhaald en gecorrigeerd.

‘Dit heb ik in 25 jaar nog nooit meegemaakt’

Nadat de twee vliegtuigen van elkaar waren gescheiden, sprak de luchtverkeersleider zijn verbazing uit. ‘Ik doe dit werk nu 25 jaar en dit is de eerste keer dat ik zoiets mee maak. Dat is behoorlijk ongelooflijk’, zegt hij. Ook de piloten waren verbaasd over de situatie. ‘Ik vlieg nog niet zo lang als u, maar ik heb dit ook nog nooit gezien’, antwoordde een van hen. De verkeersleider kon zich daar wel in vinden. ‘Geen probleem. Ik ben vooral blij dat het hier goed is afgelopen’, reageerde hij. De verwarring was volgens hem extra opmerkelijk doordat beide toestellen tegelijkertijd op dezelfde frequentie zaten en zich bovendien in dezelfde richting bevonden.

‘Het had rampzalig kunnen aflopen’

De verkeersleider blikte vervolgens terug op het incident en maakte duidelijk hoe ernstig de situatie had kunnen worden. ‘Ik ben blij dat het allemaal goed is afgelopen. Het had rampzalig kunnen aflopen’, zei hij. Het feit dat beide vliegtuigen dezelfde callsign hadden, maakte de situatie volgens hem uitzonderlijk. Een callsign is de aanduiding waarmee een vlucht via de radio wordt geïdentificeerd. Wanneer twee vliegtuigen dezelfde callsign hebben, kan gemakkelijk verwarring ontstaan over voor welk toestel een instructie bedoeld is. In dit geval werden de twee vluchten bovendien tegelijkertijd door dezelfde verkeersleider afgehandeld, terwijl ze verschillende procedures volgden. De verkeersleider wist de situatie tijdig te herkennen en waarschuwde de bemanning voor het andere vliegtuig.