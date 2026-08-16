Boeing 737 van Surinam Airways defect: vluchten aangepast

Surinam Airways kampt met verstoringen op verschillende regionale vluchten. De oorzaak is een technisch defect aan de Boeing 737 met registratie PZ-TCX. Het toestel kan voorlopig niet worden ingezet, waardoor het vluchtschema van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij op meerdere routes onder druk staat.

Boeing 737 met technisch probleem

Het toestel werd ingezet voor regionale vluchten van Surinam Airways, maar kwam in Guyana aan de grond te staan door een technisch probleem. Sindsdien is de Boeing 737-800 niet beschikbaar. SLM heeft een technisch team ingezet om het defect te verhelpen en het vliegtuig zo snel mogelijk weer luchtwaardig te krijgen. Wanneer de machine precies kan terugkeren naar de dienstregeling, is niet bekendgemaakt. De Boeing is bijna twintig jaar oud en werd in september 2023 door Surinam Airways in gebruik genomen. Het vliegtuig draagt de naam ‘Victory’ en biedt plaats aan 162 passagiers in de configuratie van SLM. Voor de luchtvaartmaatschappij betekent het wegvallen van het toestel een forse beperking, omdat het vliegtuig een belangrijke rol speelt binnen het regionale netwerk.

Alternatieve vluchten

Om de gevolgen van de uitval zoveel mogelijk te beperken, heeft Surinam Airways de hulp ingeschakeld van Global X. Daarmee probeert de maatschappij de geplande lijnvluchten zoveel mogelijk volgens schema uit te voeren. Toch hebben de problemen sinds vorige week al geleid tot vertragingen en wijzigingen op verschillende routes.

Advies van Surinam Airways

Voor passagiers kunnen de wijzigingen betekenen dat een vlucht wordt vertraagd, aangepast of niet volgens het oorspronkelijke schema wordt uitgevoerd. SLM adviseert daarom nadrukkelijk om vóór vertrek de vluchtstatus te controleren. Dat kan via de officiële communicatiekanalen van Surinam Airways of via de reisagent waarbij de boeking is gemaakt. De luchtvaartmaatschappij erkent dat de situatie voor ongemak zorgt en biedt daarvoor haar excuses aan. Tegelijkertijd benadrukt SLM dat de veiligheid van passagiers vooropstaat en dat wordt gewerkt aan een zo snel mogelijke terugkeer van de Boeing 737.